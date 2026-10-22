Στον «αστερισμό» των μετεγγραφών η Βουλή – Οι κινήσεις «διεύρυνσης» του ΠΑΣΟΚ και ποιοι βρίσκονται στον «προθάλαμο» της ΕΛΑΣ

Εν μέσω μετεγγραφών και παραφιλολογίας για τις επόμενες κινήσεις των ανεξάρτητων βουλευτών που – κατά κύριο λόγο- έχουν στραμμένο τα βλέμμα προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, «τρέχει» η τελευταία προεκλογική κοινοβουλευτική περίοδος.

Κι αν την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου στον καθιερωμένο Αγιασμό οι διάδρομοι γέμισαν, η μεγάλη εικόνα στις συνεδριάσεις περιλαμβάνει κυρίως άδεια έδρανα.

Σε αυτό το περιβάλλον το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την προσπάθεια «αμφίπλευρης διεύρυνσης», ενισχύοντας την κοινοβουλευτική δύναμή του από τους 32 το 2023 στους 36 βουλευτές. Κύρια δεξαμενή στη Βουλή, πρόσωπα προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είχαν συνδεθεί με τον Στέφανο Κασσελάκη. Τελευταία προσθήκη χθες, η Μυρτώ Κοροβέση, τρίτη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, η οποία έως το καλοκαίρι υπήρξε αντιπρόεδρος των Δημοκρατών. Είχαν προηγηθεί ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο Πέτρος Παππάς και η Ράνια Θρασκιά, ενώ ο Μιχάλης Χουρδάκης βρέθηκε στα «πράσινα» έδρανα κατόπιν ρήξης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Διαρκείς είναι οι αυξομειώσεις της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Η παράδοση της έδρας από τον Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος είχε ακολουθήσει το τελευταίο μεγάλο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων του καλοκαιριού, δίνει στην Κουμουνδούρου μία επιπλέον έδρα, καθώς ο επιλαχών Σωκράτης Βαρδάκης φαίνεται πως θα παραμείνει στο κόμμα με του οποίου το ψηφοδέλτιο διεκδίκησε τον σταυρό το 2023. Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετράει 11 βουλευτές, 36 λιγότερους από όσους εξέλεξε.

Δεκατρείς «πρώην»- ανάμεσά τους τον τέως πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη– στόχευε το πρόσφατο τελεσίγραφο της Κουμουνδούρου περί παράδοσης των εδρών στο κόμμα, το οποίο συνοδευόταν με βαριές αιχμές προς την ΕΛΑΣ. Εξ αυτών ο Γιώργος Γαβρήλος εξέφρασε μεν τη «συμπάθειά» του στο κόμμα Τσίπρα, ξεκαθάρισε όμως, πως δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη Βουλή. Από εκεί και πέρα ανάμεσα στους 49 ανεξάρτητους βουλευτές συναντώνται πρόσωπα που ενώ συγκροτούσαν τη Νέα Αριστερά, σήμερα κοιτούν προς την Αμαλίας (Ηλιόπουλος, Χαρίτσης κ.α.), βουλευτές που έμειναν στη Νέα Αριστερά και μετά τη διάλυση της ΚΟ (Τσακαλώτος, Δρίτσας, Πέρκα, Αναγνωστοπούλου), αλλά και ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος επέστρεψε στη Βουλή μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του προσπαθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή» να διαδραματίσει ενωτικό ρόλο ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις.

Από τη «δεξιά πολυκατοικία» τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Αντώνη Σαμαρά εν αναμονή και της λήψης αποφάσεων για την ανακοίνωση νέου φορέα, καθώς και ο πρώην γαλάζιος, Μάριος Σαλμάς, ο οποίος έχει προαναγγείλει συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό.

Στην τελευταία στροφή της Βουλής των «297» οι ανεξάρτητοι παραμένουν «αξιωματική αντιπολίτευση», ενώ εσχάτως παρεμβάσεις ως εκπρόσωποι του κόμματος – κέλυφους του καταδικασθέντος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη έχουν κάνει οι πρώην Σπαρτιάτες, Μανούσος και Δημητροκάλλης.

Σε τροχιά αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ στα αστικά κέντρα

Στο μεταξύ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε τροχιά αντεπίθεσης στα αστικά κέντρα, καθώς έχει αρχίσει νέα καμπάνια στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη με στόχο τον επαναπατρισμό ψηφοφόρων που αποστασιοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει, σύμφωνα με την εφημερίδα «Απογευματινή», ικανοποίηση από τη μικρή δημοσκοπική άνοδο στο Λεκανοπέδιο, όπως έδειξε και η μέτρηση της Opinion Poll για το Action24, ενώ περαιτέρω ώθηση αναμένεται ότι θα δώσουν και οι επόμενες μετεγγραφές βουλευτών μετά και τη χθεσινή προσχώρηση της Μυρτώς Κοροβέση.

Αν και το κλίμα είναι θετικό λόγω της ανόδου στην Αττική, υπάρχει αγωνία για τη Θεσσαλονίκη, όπου τα ποσοστά παραμένουν σχετικά χαμηλά. Γι’ αυτό και οι εξορμήσεις κομματικών κλιμακίων θα ενταθούν και στη συμπρωτεύουσα προκειμένου να βοηθήσουν στην προσπάθεια να κινηθεί και από εκεί η δημοσκοπική βελόνα προς τα πάνω.

Μετά την προσχώρηση Κοροβέση πάντως, θεωρείται θέμα χρόνου και η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη.