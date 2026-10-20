Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 12,4 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛ.Α.Σ. στο λεκανοπέδιο Αττικής – Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 47,8%

Προβάδισμα 12,4 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action24.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ έχει 26,3%, η «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα 13,9%, το ΠΑΣΟΚ 8,6%, το ΚΚΕ 6,6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5%, η Ελληνική Λύση 4,2%, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού 4%, η Φωνή Λογικής 2,9%, το το ΜέΡΑ25 2,7%, ενώ το ίδιο ποσοστό καταγράφει και η Συμμαχία Ελλήνων που έχει τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη. Ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, , η Νίκη 0,9%, το άλλο 4,4%, ενώ στο 12,6% είναι οι Αναποφάσιστοι.

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου στο λεκανοπέδιο Αττικής, η ΝΔ συγκεντρώνει 31,5%, η ΕΛ.Α.Σ 16,9%, το ΠΑΣΟΚ 10,2%, το ΚΚΕ 7,9%, η Πλεύση 5,9%, η Ελληνική Λύση 5%, η Ελπίδα 4,7%, η Φωνή Λογικής 3,4%, το ΜέΡα25 3,2%, η Ελλήνων Συμμαχία 3,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, η Νίκη 1,1% και άλλο κόμμα 5,2%.

Η παράσταση νίκης

Ποιο κόμμα θα έρθει δεύτερο στις εκλογές

Αναφορικά με το ποιο κόμμα θα έρθει δεύτερο εάν οι εκλογές γίνοντας την επόμενη Κυριακή, το 36,9% εκτιμά ότι θα είναι η ΕΛ.Α.Σ ενώ το 28,8% απαντά ΠΑΣΟΚ. Ένα 10,4% απαντά η ΝΔ.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30%. Ακολουθεί ο «κανένας» με 21,4%, ο Αλέξης Τσίπρας με 16,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,5%.

Στο ερώτημα ποιος από τους αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 38,1% απαντά «κανένας», το 28,2% ο Αλέξης Τσίπρας, το 12% ο Νίκος Ανδρουλάκης και ένα 15,1% «Άλλος».

Αυτοδυναμία ή συνεργασία;

Το 47,8% των ερωτηθέντων επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι 45,7% που θέλει κυβέρνηση συνεργασιών.

Η ακρίβεια

Στο ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα ικανά να συγκρατήσουν το κύμα ακρίβειας, το 74,8% απαντά «ΟΧΙ» έναντι 24,1% που απαντά «ΝΑΙ».

Ως προς την ιεράρχηση των προβλημάτων η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή με ποσοστό 66,6%. Ακολουθούν τα χαμηλά εισοδήματα (19,2%), η στέγαση/ενοίκια (18,9%) και το κυκλοφοριακό/πάρκινγκ (17,5%), η ασφάλεια/εγκληματικότητα (13,6%), το ενεργειακό κόστος (13,2%), η υγεία και η κατάσταση του ΕΣΥ (13,1%) και η Παιδεία (12,7%).

Τα ελληνοτουρκικά

Για τα ελληνοτουρκικά οι ερωτηθέντες ανησυχούν αρκετά σε ποσοστό 34%, πολύ 14,4%, λίγο 30,1% και καθόλου 20%.

Παράλληλα 6 στους 10 ερωτηθέντες (60,2%) θεωρεί ότι τα τελευταία επτά χρόνια με διακυβέρνηση ΝΔ ενισχύθηκε η διεθνής και αμυντική θέση της χώρας. Το 34,6% απαντά «όχι» και «μάλλον όχι».

Η ταυτότητα της έρευνας: