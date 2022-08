Στην Αίγυπτο από σήμερα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στον απόηχο της “ροπαλιάς” του «Ηρακλή»

Λίγα 24ωρα μετά την ολοκλήρωση της Άσκηση «ΗΡΑΚΛΗΣ», ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας), Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος μεταβαίνει στην Αίγυπτο, όπως είχαμε προαναγγείλει στο enikos.gr.

του Χρήστου Μαζανίτη

Ο ήχος από το… ρόπαλο του Ηρακλή, από την πολυεθνική Άσκηση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων με την επωνυμία «HERCULES – 22», που πραγματοποιήθηκε στην Στρατιωτική Βάση Mohamed Naguib στην Αίγυπτο, με την συμμετοχή της Αιγύπτου, της Ελλάδος, των ΗΑΕ, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και με παρατηρητές από τις ΗΠΑ, την Ιορδανία, την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Μπαχρέιν, ακούστηκε σε όλη την Μεσόγειο, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στρατιωτικών δεσμών μεταξύ των χωρών του αραβικού κόσμου και της Ελλάδας.

Η «HERCULES-22», στην οποία οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με 15 Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς της νεότευκτης Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, αποσκοπούσε στην επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και της συνεργασίας των συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Η Άσκηση αποτελεί πρωτοβουλία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα (πατήστε εδώ) και περιελάμβανε αντικείμενα όπως παρακάτω:

Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης.

Επιχειρήσεις σε Αστικό Περιβάλλον.

Βολές φορητού οπλισμού.

Βολές Ελεύθερων Σκοπευτών Ειδικών Αποστολών.

Άμεσες επιθετικές ενέργειες σε περιβάλλον ασύμμετρων απειλών.

Επιπλέον, συμμετείχαν εμπειρογνώμονες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι συνέδραμαν τους συμμετέχοντες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανόνων του Δικαίου Ενόπλων Συρράξεων κατά την εξέλιξη της Ασκήσεως.

Την Πέμπτη 25 Αυγούστου, έλαβε χώρα η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day – DV DAY) στην οποία συμμετείχε ο Assistant for Training του Υπουργείου Άμυνας της Αιγύπτου General Rafic Arafat, ο Διοικητής της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος Κώστας Χρυσηλίου και εκπρόσωποι των συμμετεχόντων χωρών.

Η συμμετοχή των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων στην Άσκηση «HERCULES-22» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της συνέργειας με φίλες και σύμμαχες Χώρες, οι οποίες είναι προσηλωμένες στην εφαρμογή των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας, για την εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Στον απήχο της άσκησης, σήμερα Τρίτη, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος μεταβαίνει στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, όπου θα πραγματοποιήσει τριήμερη επίσημη επίσκεψη, κατόπιν πρόσκλησης του Oμολόγου του Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces Aντιστρατήγου Osama Roshdy Askar.​