Νίκος Δένδιας: Ένταση με τον Τούρκο πρέσβη στη Νορβηγία για χωρικά ύδατα και casus belli

Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τον Τούρκο πρέσβη στη Νορβηγία για τα χωρικά ύδατα και το casus belli. Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας, σήμερα, βρέθηκε στο Όσλο, όπου συναντήθηκε με τη Νορβηγή ομόλογό του Άνικεν Χουίτφελντ. Παράλληλα, μίλησε στο Ινστιτούτο Εξωτερικής Πολιτικής για τα Ηνωμένα Έθνη και το Δίκαιο της Θάλασσας, όπου διεξαγόταν συζήτηση με τίτλο: “Η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο”.

Όταν ο κ. Δένδιας τελείωσε την ομιλία του, ο Τούρκος πρέσβης πήρε τον λόγο και ανέφερε ότι το casus belli είναι μία νόμιμη συνέπεια, επειδή σύμφωνα με την παραδοχή της Τουρκίας, η Ελλάδα παραβιάζει το status quo του Αιγαίου και ότι τα νησιά είναι παρανόμως στρατιωτικοποιημένα και ότι η Ελλάδα παρανόμως θέλει να επεκτείνει κατά 12 μίλια τα χωρικά της ύδατα.

Απάντηση έδωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σημειώνοντας: “Κύριε πρέσβη θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί επιβεβαιώσατε όσα είπα στην ουσία. Αν μου επιτρέπετε να επαναλάβω, είπατε ότι είναι νόμιμο για την Τουρκία να εκδώσει μια απειλή πολέμου (casus belli)…” εκεί διέκοψε ο Τούρκος πρέσβης με τον κ. Δένδια να σχολιάζει: “Αν είστε διπλωμάτης θα το εκλάβω ότι το να διακόπτετε δεν είναι μέσα στους κανόνες επαφής. Ξεκινώ πάλι. Είπατε ανοιχτά σε κοινό και ευτυχώς είστε και στο διαδίκτυο το ότι να απειλείτε με πόλεμο μια χώρα είναι νόμιμο αλλά αν θυμάμαι σωστά από ό,τι έμαθα στο Πανεπιστήμιο και απ’ όσα θυμάμαι, έχετε υπογράψει τη Χάρτα του ΟΗΕ και αν θυμάμαι καλά αυτή το απαγορεύει”.

Εκείνο που εξόργισε τον Νίκο Δένδια ήταν ότι για την Τουρκία είναι νομιμοποιημένη ενέργεια η απειλή πολέμου.

Ο Τούρκος πρέσβης πήρε τον λόγο για να κάνει ερώτηση όταν ο κ. Δένδιας τελείωσε την ομιλία του και είπε -ούτε λίγο ούτε πολύ- ότι το casus belli, δηλαδή η απειλή πολέμου της Τουρκίας προς την Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα των δηλώσεων και των προθέσεων της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, γιατί σύμφωνα με την παραδοχή του ίδιου και της Τουρκίας η Ελλάδα παραβιάζει όλο το status quο στο Αιγαίο, ότι τα νησιά δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένα, το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν είναι παράνομο και είναι απάντηση στις ελληνικές ενέργειες. Αυτό που εξόργισε τον κ. Δένδια είναι ότι ο Τούρκος πρέσβης είπε ότι είναι νομιμοποιημένη ενέργεια η απειλή πολέμου.

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας είπε στον Τούρκο πρέσβη ότι: “Θα ήταν ευχάριστο η Τουρκία να βρισκόταν στον 21ο αιώνα και τότε θα λύναμε προβλήματα, και όχι στην εποχή του Σουλτάνου του Μεγαλοπρεπούς στην οποία βρίσκεται δυστυχώς η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και γι’ αυτό δεν μπορούν να επιλυθούν προβλήματα.

Τις «παράνομες και προκλητικές» δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων εναντίον της Ελλάδας, που δεν έχουν καμία σχέση με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και τις παραβιάσεις στο Αιγαίο, στηλίτευσε από τη Νορβηγία ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με την Νορβηγή ομόλογό του Άνικεν Χουίτφελντ. «Τούρκοι αξιωματούχοι, σε καθημερινή βάση, έχουν εισέλθει σε ένα μπαράζ παράνομων και προκλητικών δηλώσεων εναντίον μας», που δεν έχουν καμία σχέση με το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας και υπογράμμισε πως τέτοιες τοποθετήσεις θέτουν υπό αμφισβήτηση την αφοσίωση της Τουρκίας στις θεμελιώδεις αξίες και αρχές του ΝΑΤΟ και στις θεμελιώδεις αρχές του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. «Λυπάμαι πολύ που παρατηρώ ότι η Τουρκία επιλέγει αυτήν ακριβώς τη στιγμή, όταν υπάρχει βαθιά ανάγκη για αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ και υπάρχει βαθιά ανάγκη να δείξουμε σε όλους ότι τηρούμε τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας μας […], επιλέγει να χρησιμοποιήσει λέξεις που αποτελούν πρόκληση κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας», επισήμανε.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε την ομόλογό του της Νορβηγίας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την Τουρκία στο Αιγαίο και ειδικότερα για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα, επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμμετάσχει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, βάσει ενός όρου: «Αυτός ο διάλογος πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Δεν μπορεί να είναι διάλογος χωρίς κανόνες».

Περαιτέρω, ο Νίκος Δένδιας εξήρε τον ρόλο της Νορβηγίας στην υποστήριξη του Διεθνούς Δικαίου, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2021-2022. «Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας, αλλά χαιρόμαστε που είστε εκεί» επισήμανε επιπροσθέτως. Υπενθύμισε πως η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει μη μόνιμο μέλος για την περίοδο 2025-26 και ότι οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ εδώ και 70 χρόνια.

I had the opportunity to brief you on the challenges we are facing in the Aegean. What we are facing are violations of our airspace on an almost daily basis, from the part of Turkey (statement following my meeting with Minister of Foreign Affairs of #Norway @AHuitfeldt). pic.twitter.com/TX1HrkiKOe

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 16, 2022