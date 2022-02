ΕΕ: Έκτακτη σύνοδος των ηγετών για την Ουκρανία την Πέμπτη

Έκτακτη σύνοδος των ηγετών της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στην Ουκρανία. Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών θα γίνει στις 13.30 ώρα Ελλάδας, πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ με την Αφρικανική Ένωση.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, Μπαρεντ Λέιντς με ανάρτησή του στο twitter, “πριν από την αυριανή Σύνοδο Κορυφής EΕ-Αφρικανικής Ένωσης, θα πραγματοποιηθεί μια άτυπη συνάντηση μιας ώρας των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12:30 (13,30 ώρα Ελλάδας) σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στη Ρωσία και την Ουκρανία”.

Ahead of tomorrow’s #EUAUSummit there will be a one hour informal meeting of the members of the European Council at 12:30 on a state of play of latest developments related to Russia/Ukraine.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) February 16, 2022