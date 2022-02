Ουκρανία: Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα στρατεύματα από την Κριμαία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα στρατεύματα στην Κριμαία επιστρέφουν στη βάση τους μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο χθες, που δείχνει ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό και δυνάμεις να εγκαταλείπουν την περιοχή.

Το υπουργείο είπε ότι το βίντεο δείχνει μια σειρά από τανκς και στρατιωτικά οχήματα να φεύγει από την προσαρτημένη Κριμαία μέσω μιας σιδηροδρομικής γέφυρας μετά από ασκήσεις, προσθέτοντας ότι ορισμένα στρατεύματα θα επέστρεφαν επίσης στις μόνιμες βάσεις τους, αναφέρει το Reuters.

Το πρακτορείο France-Presse ανέφερε επίσης ότι η ρωσική κρατική τηλεόραση έδειξε εικόνες στρατιωτικών μονάδων που περνούν μια γέφυρα πίσω στην ηπειρωτική χώρα.

Η ανακοίνωση έρχεται την ημέρα αφότου η Μόσχα ισχυρίστηκε αρχικά ότι θα αποσύρει τα στρατεύματα από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Russian defence ministry says troops in Crimea are returning to base. Which troops not clear, but apparently the ones that have left are already over the bridge. Sounds like it may just be confirming the units that were shot in video yesterday. pic.twitter.com/gqcexpaUk2

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) February 16, 2022