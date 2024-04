Μητσοτάκης: Ανακοίνωσε το ειδικό Ταμείο Απανθρακοποίησης για τα ελληνικά νησιά – Έως 2 δισ. ευρώ η χρηματοδότηση

Στο 9ο «Our Ocean Conference» μίλησε το απόγευμα της Τρίτης (16/04) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οπότε και ανακοίνωσε την εκκίνηση του ειδικού «Ταμείου Απανθρακοποίησης» για την απεξάρτηση των ελληνικών νησιών από τα ορυκτά καύσιμα και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους, με χρηματοδότηση από τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το Ταμείο αυτό, με πόρους που θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 2 δισ. ευρώ, ανάλογα με την τιμή του δικαιώματος άνθρακα, πρόκειται να χρηματοδοτήσει τη σύνδεση των νησιών μας με το ηπειρωτικό δίκτυο, την αποθήκευση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, ενώ θα συμβάλει στην κατασκευή δεξαμενών νερού πολλαπλών χρήσεων.

We are pleased to announce the launch of a dedicated Decarbonization Fund for our islands paid for by allowances from the European Emissions System. This fund, depending on the price of carbon, could ultimately be worth €2 billion. #OurOcean2024#OurOceanGreece pic.twitter.com/gf3C5gOcDS

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 16, 2024