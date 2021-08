Μήνυμα από την Ελλάδα στη Μεσόγειο από τη φρεγάτα «Κανάρης»

Μπορεί η χώρα να δοκιμάζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να έχουν σηκώσει σημαντικό φορτίο τόσο στο έργο της κατάσβεσης όσο και στην αντιμετώπιση των καταστροφών.

Ταυτόχρονα όμως δεν σταματούν να στέλνουν συνεχώς μηνύματα ετοιμότητας, μέσω συνεργασιών, αλλά και ισχυρής παρουσίας στη Μεσόγειο ως πυλώνας σταθερότητας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε υλοποίηση του σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ για συνεργασία και συνεκπαίδευση με μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων φίλων και σύμμαχων χωρών, που επιχειρούν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, το διάστημα 17 -19 Αυγούστου η Φρεγάτα “Κανάρης” παρέμεινε στον λιμένα Χάιφα του Ισραήλ.

Εν συνεχεία, απέπλευσε από τον λιμένα της Χάιφα για να συμμετέχει στην επιχείρηση UNIFIL MAROPS (United Nations Interim Force In Lebanon), αντικαθιστώντας την Φρεγάτα ΣΑΛΑΜΙΣ, στο Λίβανο.

Η Ελλάδα έχει συνεχή παρουσία στην επιχείρηση UNIFIL για την προστασία του Λιβάνου ενώ υπενθυμίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην χώρα και την ουσιαστική συμβολή στην ανοικοδόμησή της.

Στην πρόσφατη επίσκεψη της Αντιπροέδρου της χώρας, Ζεϊνά Ακάρ (Zeina Akar) στην Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών είχε τονίσει μεταξύ άλλων ότι «για την Ελλάδα, η σταθερότητα και η συνοχή του Λιβάνου αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Ο Λίβανος είναι μια φίλη γειτονική χώρα, τμήμα της άμεσης γειτονιάς μας. Η περαιτέρω αποσταθεροποίηση του θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τη χώρα μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση» αναφέροντας σειρά πρωτοβουλιών που θα εντατικοποιηθούν μες στον Σεπτέμβριο.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο ίδιος ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, έχει δώσει οδηγίες για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Λιβάνου και μάλιστα με ουσιαστική συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Πολεμικό Ναυτικό, μέσω της συνεχούς παρουσίας στην επιχείρηση UNIFIL όσο και την επιχείρηση IRINI (ΕΙΡΗΝΗ), στέλνει μήνυμα κυρίως προς την Τουρκία ότι δεν πρόκειται να την αφήσει να συνεχίσει να αυθαιρετεί στην Μεσόγειο, λειτουργώντας ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας.

Κι αν μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στρατιωτικά, φαίνεται ότι έχουμε περάσει ένα ήρεμο – σε γενικές γραμμές – καλοκαίρι με την Τουρκία, η υβριδική απειλή παραμονεύει, τόσο μέσω ενδεχόμενης νέας εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού μετά την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία του Αφγανιστάν, όσο και μέσω των ενεργειακών σχεδιασμών της κυβέρνησης Ερντογάν, οι οποίοι δεν έχουν λησμονηθεί.

Διπλωματικά και στρατιωτικά αυτό θεωρείται δεδομένο γι’ αυτό κι εντατικοποιούνται οι συνεργασίες αλλά και τα επόμενα βήματα και οι σχεδιασμοί.

Η τριμερής Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου μπορεί να περιλάμβανε στην ατζέντα των συζητήσεων τα επόμενα βήματα ενίσχυσης της συνεργασίας σε πολιτική προστασία, κλιματική αλλαγή και καταπολέμηση πανδημίας, καθώς και τις εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, δεν σημαίνει όμως ότι δεν είχε και το ενεργειακό κομμάτι.

Αυτό της κατασκευής του East Med, που επιμένουν να προωθούν και μάλιστα με εμφατικό τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, αποκάλυψε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter ότι η επόμενη τριμερής θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή των ΗΠΑ, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ένα καλό μενού εδώ και για την επόμενη 3+1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα δημοκρατικών φίλων και συμμάχων».

A good menu here also for the next 3+1 with the United States joining this group of democratic friends and allies. https://t.co/ANMfzF4LFI

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 22, 2021