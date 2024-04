Για πρώτη φορά Ελλάδα – Ινδία υπέγραψαν Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας: Πώς αλλάζει η γεωγραφία – Δείτε εικόνες

Η αναβάθμιση της Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ινδίας είναι γεγονός ως συνέπεια εμβάθυνσης της Στρατηγικής Σχέσης που έχει αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση και καλλιεργεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια, με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη να υπογράφει ιστορικής σημασίας Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Για πρώτη φορά Ελλάδα και Ινδία υπέγραψαν Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη να επισφραγίζει την ιστορική συμφωνία στο Νέο Δελχί.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ πραγματοποιεί πολυήμερη επίσημη επίσκεψη από τις 6 Απριλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Πέμπτη, 11 Απριλίου.

Οι δύο Αρχηγοί προχώρησαν στην ιστορικής σημασίας, για πρώτη φορά, συμφωνία του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ινδίας, στο οποίο περιλαμβάνεται αριθμός δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν και στις 2 χώρες, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν έτι περαιτέρω τη στρατιωτική συνεργασία και τις άριστες μεταξύ τους σχέσεις.

Μία ιδέα απ’ όσα Ελλάδα και Ινδία μπορούν να επιτύχουν στον τομέα της Στρατιωτικής Συνεργασίας ήταν η περσινή αποστολή, στις 22 Απριλίου, στην άσκηση ΗΝΙΟΧΟΣ των θηριωδών δικινητήριων Su-30.

Είχε προηγηθεί στις 27 Μαρτίου 2023 η μεταστάθμευση κλιμακίου της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας για ανεφοδιασμό. Δοθείσης της ευκαιρίας διεξήχθη συνεκπαίδευση 2 Μαχητικών Αεροσκαφών F-4E της ΠΑ με αεροσκάφη Mirage 2000 της Ινδικής ΠΑ.

Η υπογραφή της Στρατιωτικής Συνεργασίας ήταν κάτι που είχε δρομολογηθεί από πέρυσι, με τις επαφές που είχε ο τότε Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος με τον έως και σήμερα Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ινδίας General Anil Chauhan, με τον οποίο προχώρησε στην υπογραφή ο νυν Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτριος Χούπης.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη διμερή στρατιωτική συνεργασία, είναι το απαύγασμα της διαρκώς ενισχυόμενης Στρατιωτικής Συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας – Ινδίας μέσω ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεων και επισκέψεων αντιπροσωπειών στρατιωτικών σχολών που πραγματοποιήθηκαν το 2022, καθώς και στην περαιτέρω εμβάθυνσή της με αυξανόμενες σε αριθμό και πολυπλοκότητα δραστηριότητες το 2023. Ιδιαίτερο ρόλο έχουν παίξει και οι επισκέψεις που πραγματοποιούνται από Στρατιωτικές Σχολές της Ινδίας στην Ελλάδα, οι οποίες ενισχύουν έτι περαιτέρω την Στρατιωτική Συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας.

Ο Στρατηγός Δ. Χούπης και ο Στρατηγός Anil Chauhan είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία μεταξύ άλλων περιελάμβαναν τη διαμορφωθείσα κατάσταση σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τις αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας ως αποτέλεσμα των επικρατουσών εστιών αστάθειας ανά την υφήλιο.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις άριστες στρατιωτικές σχέσεις της χώρας μας με την Γαλλία και τις ΗΠΑ, ενώ κατά τη διάρκεια των συζητήσεων επισημάνθηκαν τα τριμερή προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, ήτοι Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ το οποίο ενισχύεται ως σχήμα «3+1» με την συμμετοχή των ΗΠΑ, Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας και Ελλάδας – Κύπρου – Αρμενίας, τα οποία συνολικά στοχεύουν στην εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα.

Κατά την παραμονή του στην Ινδία ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε επίσης με τον Chief of the Air Staff Air Chief Marshal VR Chaudhari, τον Chief of the Naval Staff Admiral R Hari Kumar, καθώς και με τον Vice Chief of the Army Staff Lieutenant General Upendra Dwivedi, με τους οποίους αναφέρθηκαν σε επιχειρησιακά θέματα, τονίζοντας παράλληλα την ιδιαίτερη αξία της στρατιωτικής συνεργασίας των 2 χωρών.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατέθεσε επίσης στεφάνι στο National War Memorial στο Νέο Δελχί, ενώ είχε την ευκαιρία για κατ΄ ιδίαν συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδας στην Ινδία κυρία Αλίκη Κουτσομιτοπούλου, με την οποία συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για τις σχέσεις των 2 χωρών.

Κοινά συμφέροντα

Ελλάδα και Ινδία έχουν εμμέσως πολλά κοινά συμφέροντα. Ή για την ακρίβεια, έχουν πολλά που τις ενώνουν και μία Τουρκία που τις φέρνει πιο κοντά.

Γεωστρατηγικά, η Ινδία έχει προβλήματα με το Πακιστάν. Μία διαμάχη που κρατά από τον Αύγουστο του 1947 κι έχει να κάνει με τα εδάφη του Κασμίρ. Το μεγαλύτερο τμήμα, μετά τις αιματηρές μάχες, πέρασε στον έλεγχο της Ινδίας ενώ ένα μικρό τμήμα της κοιλάδας βρίσκεται υπό την κατοχή του Πακιστάν. Για περισσότερα από 70 χρόνια η εχθρότητα μεταξύ των δύο χωρών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα με τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς να ακολουθούν ανάλογη πορεία.

Το όραμα για την ενωμένη Ινδία ήταν του μεγάλου ηγέτη και μεταρρυθμιστή της χώρας, που εδραίωσε την δημοκρατία, Μαχάτμα Γκάντι. Ένα όραμα που υπηρετούν πιστά όλες οι κυβερνήσεις έκτοτε.

Στην επίσκεψη του Ινδού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2021, εκτός του ότι έγινε δεκτός και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπήρξε και άλλη μία υψηλού συμβολισμού κίνηση από την ελληνική πλευρά. Αποκαλύφθηκε ο ανδριάντας του Μαχάτμα Γκάντι, επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου, πλησίον της πρεσβείας της Ινδίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Δρ Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσχανκάρ (Subrahmanyam Jaishankar) συναντήθηκε και με τον τότε υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Επρόκειτο για την πρώτη ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών έπειτα από 18 χρόνια, κάτι που «διάνοιξε νέες προοπτικές για εμπέδωση και αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας σε σειρά τομέων κοινού ενδιαφέροντος» όπως είχε επισημανθεί στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.