Επιχείρηση ASPIDES: Πότε αναχωρεί η φρεγάτα ΨΑΡΑ – Το άγνωστο επεισόδιο με πύραυλο στην «ΥΔΡΑ»

Η φρεγάτα ΥΔΡΑ επέστρεψε πλέον από την αποστολή της στην Ερυθρά Θάλασσα, με τα διδάγματα να είναι πλούσια από την τρίμηνη παραμονή της στην εμπόλεμη ζώνη, τη στιγμή που η φρεγάτα ΨΑΡΑ αναμένεται να αποπλεύσει. Το enikos.gr παρουσιάζει τα δεδομένα που επικρατούν αυτή τη στιγμή καθώς κι ένα άγνωστο επεισόδιο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Έχοντας ολοκληρώσει την τρίμηνη αποστολή της στην Ερυθρά Θάλασσα, η φρεγάτα ΥΔΡΑ βρίσκεται πλέον στον ναύσταθμο Σαλαμίνας. Το ταξίδι της επιστροφής ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, 30 Μαΐου, οπότε πέρασε τα στενά του Ορμούζ και εισήλθε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μία επιστροφή η οποία κάθε άλλο παρά ήρεμη ήταν αφού πληροφορίες που έφτασαν στο enikos.gr έκαναν λόγο για πύραυλο που εκτοξεύθηκε την Πέμπτη 30 Μαΐου από την πλευρά των Χούθι και εξερράγη σε πολύ κοντινή απόσταση από το πλοίο. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για θραύσματα που χτύπησαν το πλοίο, χωρίς να προκαλέσουν ζημιές. Κι ενώ οι αναφορές ήρθαν από δύο διαφορετικές πηγές ενημέρωσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επιβεβαιώθηκαν ούτε από το Στρατηγείο της επιχείρησης ASPIDES, ούτε όμως και από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στα οποία απευθυνθήκαμε.

Σε ό, τι αφορά τη φρεγάτα ΨΑΡΑ, στρατιωτικές πηγές ανέφεραν στο enikos.gr ότι ο απόπλους της θα καθυστερήσει τελικά, κάτι που αλλάζει τον αρχικό σχεδιασμό που προόριζε την αλλαγή να γίνει στο Τζιμπουτί, από όπου θα αναχωρούσε ταυτόχρονα η ΥΔΡΑ. Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για αναχώρηση της φρεγάτας μετά τις ευρωεκλογές, με πιο πιθανό το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, χωρίς όμως αυτό να έχει οριστικοποιηθεί.

Στην ΨΑΡΑ έχει τοποθετηθεί διαφορετικό σύστημα anti-drone σε σχέση με αυτό της ΥΔΡΑ, το οποίο προέρχεται από την ΕΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύστημα αυτό έχει παρουσιάσει κάποια κενά στην απόδοσή του εν συγκρίσει με το αντίστοιχο της ΥΔΡΑ και πάνω σε αυτό γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις.

Πάντως, η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού αναμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την άφιξη της φρεγάτας ΥΔΡΑ με τον πλήρωμά της, αφού κατά την τρίμηνη παραμονή της στην «καυτή» περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας έχουν εξαχθεί πολλά συμπεράσματα, ενώ το debriefing που θα ακολουθήσει θα δώσει επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες για τις συνθήκες, τις προκλήσεις και τις προτεινόμενες λύσεις.

Χθες, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε σχετικές δηλώσεις του σε ραδιόφωνο της Μακεδονίας επανέλαβε τη σημασία για την οικονομία που έχει η παρουσία της Ελλάδας στην Ερυθρά Θάλασσα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχει πέσει ή δεν έχει πέσει 65% η κίνηση του Πειραιά; Ποιον ενδιαφέρει καταρχήν η διατήρηση των οδών ελεύθερης ναυσιπλοΐας από την περιοχή και προς;» για να συμπληρώσει εν συνεχεία : «Για εμένα είναι εξαιρετικό κέρδος για την Ελλάδα που έχει τη διοίκηση και παρουσία στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» για δεκαπέντε λόγους. Αποκτά πολιτικό βάρος, τη σέβονται οι χώρες της περιοχής διότι καταλαβαίνουν ότι έχει δυνατότητα να λειτουργήσει στην ευρύτερη περιοχή του Αραβικού Κόλπου και ξέρουμε ποιες χώρες είναι εκεί. Αποκτούν πρακτική εμπειρία τα πληρώματά μας και προστατεύουμε τα οικονομικά μας συμφέροντα και τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης».

Σε ό, τι αφορά την επιχείρηση ASPIDES αυτή τη στιγμή επιχειρούν 4 πλοία από 4 χώρες της Ε.Ε. με τον αριθμό να ανεβαίνει έως τον Αύγουστο στα 6.

Συγκεκριμένα από μία φρεγάτα έχουν στείλει η Ιταλία, η Γαλλία και το Βέλγιο ενώ η Ολλανδία συμμετέχει με ένα πλοίο γενικής υποστήριξης.

Το προσεχές χρονικό διάστημα φτάνει στην περιοχή και η φρεγάτα ΨΑΡΑ ενώ αργότερα, ως τις αρχές Αυγούστου, αναμένεται να έχει στείλει μία φρεγάτα και η Γερμανία.

