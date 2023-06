Bayraktar γιοκ για την Ουκρανία; – Οι σύμμαχοι προωθούν πορτογαλικά Drone – ΒΙΝΤΕΟ

Τα τουρκικά Bayraktar που στην έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία είχαν δοξαστεί, φαίνεται ότι όχι μόνο δεν προτιμώνται από κανέναν αλλά οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ χρηματοδοτούν άλλες περιπτώσεις.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όταν ξεκίνησε η ουκρανική αντεπίθεση κατά των ρωσικών δυνάμεων, χρησιμοποιήθηκαν τα τουρκικής κατασκευής drone Bayraktar. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται οι Ουκρανοί. Μέχρι και τραγούδι είχε βγει, στο πλαίσιο του επικοινωνιακού πολέμου προπαγάνδας για να καμφθεί το ηθικό των Ρώσων.

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις, ωστόσο, έδειξαν ότι τα τουρκικά drone δεν μπόρεσαν ποτέ να προσφέρουν τις κατά τα άλλα πολυδιαφημιζόμενες επιδόσεις. Μάλιστα υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα από έγκυρα μέσα που αναφέρουν ότι στις πρώτες δύο εβδομάδες της ρωσικής εισβολής το σύνολο των Bayraktar κατερρίφθη από τα ρωσικά αντιαεροπορικά.

Ωστόσο, οι Ουκρανοί φαίνεται ότι επέμειναν να επενδύουν επικοινωνιακά πάνω στα Bayraktar για πολλούς μήνες στο πλαίσιο του πολυμέτωπου αγώνα αποδυνάμωσης της Ρωσίας από τις συμμαχίες της. Και η συμμαχία Πούτιν – Ερντογάν είναι πολύ ισχυρή κι εκ του αποτελέσματος αδιάρρηκτη.

Άλλωστε, ποιος δεν θυμάται τη φάρσα στις 13 Οκτωβρίου, όταν οι Ρώσοι φαρσέρ του κυβερνοχώρου, Vovan και Lexus, προσποιήθηκαν τους Αμερικανούς Αξιωματούχους και κατέγραψαν τον ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο Serhiy Pashinsky να επικρίνει το Bayraktar TB-2 σε μια διαδικτυακή συνέντευξη.

Ο Πασίνσκι είναι βουλευτής της Ουκρανίας και πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας του Συμβουλίου της Ουκρανίας. Ο Πασίνσκι νόμιζε ότι μιλούσε με τον πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Ρωσία, Μάικλ ΜακΦόλ. Είπε, «υπάρχει περισσότερο δημόσιες σχέσεις και προπαγάνδα στο Bayraktar παρά μαχητική χρήση».

Κάποια στιγμή όλα – ακόμη και η προπαγάνδα – τελειώνουν και πρέπει να βρεθούν λύσεις που θα προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες επί του πεδίου για την ανάκτηση των εδαφών.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας μοιράστηκε ένα βίντεο στο Twitter, που δείχνει στρατιωτικό εξοπλισμό που παρέχεται από τον λογαριασμό IFU στα ουκρανικά στρατεύματα. Ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι, οι πρώτες παραδόσεις IFU (International Fund for Ukraine) — χρηματοδοτούμενες από τη Δανία, την Ισλανδία, τη Λιθουανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο — θα αρχίσουν να φτάνουν τον Ιούλιο.

The International Fund for Ukraine is supplying critical capabilities for Ukraine, with deliveries from the first procurement round due next month.

Yesterday we announced a £92m air defence package, to be provided through the second procurement round: https://t.co/wipYETa8Ur pic.twitter.com/XOvX1yJ1qa

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 14, 2023