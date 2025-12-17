Ανδρουλάκης: Τα έξι σημεία του σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα που κατέθεσε στη Βουλή

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στη Βουλή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας την ανάγκη για ένα «νέο κοινωνικό και παραγωγικό συμβόλαιο» που θα ανασάνει τον αγροτικό κόσμο.
  • Το σχέδιο περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και την καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου» με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
  • Προτείνεται επίσης φθηνό αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος με ανώτατη τιμή 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια και προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρουλάκης: Τα έξι σημεία του σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα που κατέθεσε στη Βουλή

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον πρωτογενή τομέα κατέθεσε από το βήμα της Βουλής στη χθεσινή συζήτηση του Προϋπολογισμού ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εδώ και επτά χρόνια ο πρωτογενής τομέας οδηγείται σε αδιέξοδο. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, το χάσμα από το χωράφι στο ράφι μεγαλώνει και οι αγρότες βλέπουν τον κόπο τους να απαξιώνεται, ενώ άλλοι πλουτίζουν», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Εμείς καταθέτουμε ένα νέο κοινωνικό και παραγωγικό συμβόλαιο. Ένα ρεαλιστικό σχέδιο που μειώνει το κόστος παραγωγής, βάζει κανόνες στην αγορά, στηρίζει το εισόδημα, διασφαλίζει διαφάνεια και προστατεύει την αγροτική γη», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Και συνέχισε: «Ένα σχέδιο για να ανασάνει ο αγροτικός κόσμος, να ξαναζωντανέψει η περιφέρεια και το αγροτικό επάγγελμα να γίνει ξανά ελκυστικό για τους νέους».

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε:

  • Θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον μέσο όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.
  • Καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.
  • Φθηνό, δίκαιο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος με ανώτατη τιμή ενέργειας για πέντε χρόνια στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα.
  • Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Διαφάνεια σε κάθε στάδιο των ενισχύσεων και των ελέγχων.
  • Μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους ασφυκτιούν από τα αγροτικά δάνεια και προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς.

«Αυτό είναι ένα σχέδιο, που, αν σήμερα το παρουσιάσουμε στον πρωτογενή τομέα, είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν Χριστούγεννα στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική, κάτι που δεν τους παρέχετε», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

09:42 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

08:26 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

03:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

00:13 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

