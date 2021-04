Ηνίοχος 2021: Το ελληνικό “TOP GUN” επιστρέφει - Συνωστισμός μαχητικών στο Αιγαίο και εκνευρισμός στην Τουρκία

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το ελληνικό “TOP GUN” επιστρέφει φέτος στο καλεντάρι των αεροπορικών ασκήσεων, τραβώντας τα εκ νέου βλέμματα όλων τα αεροποριών, παγκοσμίως.

Η άσκηση «Ηνίοχος 2021» είναι γεγονός, μετά την ματαίωση της άσκησης το 2020 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Από τις 8 έως τις 23 Απριλίου μαχητικά αεροσκάφη από ΗΠΑ, Ισραήλ, Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται σταδιακά στην 117 πτέρυγα μάχης, στην Αδραβίδα με το διάστημα 16-23 Απριλίου να κορυφώνεται η άσκηση.

Συνολικά 80 ξένα μαχητικά αεροσκάφη θα λάβουν μέρος και σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr θα επιστρατευτεί και η 116 Πτέρυγα Μάχης, στον Άραξο, η οποία θα φιλοξενήσει τα ελληνικά μαχητικά, επειδή δεν χωρούν όλα στην 117 ΠΜ! Συγκεκριμένα την δεύτερη εβδομάδα 16-23 Απριλίου, που θα έρθουν τα Ισραηλινά μαχητικά, οι Έλληνες πιλότοι με τα μαχητικά της 330 «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» θα σταθμεύσουν στον Άραξο, ενώ νωρίτερα θα βρίσκονται εκεί μαχητικά από τις 337Μ, 340Μ και 343Μ, που θα επιχειρούν ταυτόχρονα με τις 335 και 336 Μοίρες.

Κορυφαία μαχητικά

Όμως, οι εκπλήξεις δεν σταματούν, αφού εντυπωσιάζουν και οι τύποι των μαχητικών που θα πάρουν μέρος στην άσκηση. Τα γαλλικά RAFALE και Mirage, τα αμερικανικά F-16, τα ισραηλινά F-15 και F-16 θα δώσουν ραντεβού με τα εμιρατιανιά F-16, τα ισπανικά F-18 και τα ελληνικά F-16 και F-4 Phantom.

Είναι τόσος μεγάλος ο όγκος των φιλοξενουμένων των ξένων αεροποριών, που θα συγκεντρωθούν συνολικά 880 άτομα, ιπτάμενοι, μηχανικοί και προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης.

Αναλυτικά, οι χώρες που θα συμμετάσχουν με τις δυνάμεις είναι:

• Γαλλία με αεροσκάφη με 8 Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας και 5 Rafale του Πολεμικού Ναυτικού μαζί με 5 Μirage 2000D

• ΗΠΑ με 16 αεροσκάφη F-16, 1 MQ-9 και το ιπτάμενο τάνκερ KC-135

• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 6 αεροσκάφη F-16

• Ισπανία με 8-10 αεροσκάφη F/A-18 Hornet

• Ισραήλ με 6 αεροσκάφη F-15 και 6 F-16 καθώς και 1 ιπτάμενο ραντάρ G550 κι ένα ιπτάμενο τάνκερ Β-707

• Κύπρος με ελικόπτερο AW139

Οι ΗΠΑ επιφυλάσσουν ακόμη δύο εκπλήξεις. Η μία είναι η συμμετοχή με ένα Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος (UAV) MQ-9 στην έκδοση Guardian ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Geoffrey Pyatt θα πετάξει με διθέσιο μαχητικό F-16 της USAF.

Η "Ηνίοχος" αποτελεί την άσκηση - εφιάλτη της Τουρκίας, αφού αποτελεί μία από τις κορυφαίες αεροπορικές ασκήσεις παγκοσμίως. Είναι τύπου INVITEX - (invitation exercise) και σχεδιάζονται από την διοργανώτρια χώρα, που φιλοξενεί στο έδαφός της αντίστοιχες δυνάμεις από τις χώρες στις οποίες έχει απευθύνει πρόσκληση με παρατηρητές από χώρες στις οποίες ενδιαφέρεται να προωθήσει συνεργασίες.

Στον τελευταίο «ΗΝΙΟΧΟ 2019» ο εκνευρισμός των Τούρκων περίσσευε, αφού μεταξύ άλλων τα σενάρια που κλήθηκαν να φέρουν σε πέρας οι συμμετέχοντες ήταν η αντιμετώπιση απειλής εξ ανατολών.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο Αντικειμενικός Σκοπός της Άσκησης, το Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ) του Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), επιβλέπει τις αποστολές, από τον σχεδιασμό του σεναρίου μέχρι τον απολογισμό και επιβεβαιώνει ότι καλύπτεται πλήρως το φάσμα των αποστολών που διεξάγονται από την Πολεμική Αεροπορία, όπως:

1. Επιθετικές Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης – Offencive Counter Air Operations (OCA).

2. Αμυντικές Επιχειρήσεις – Air Defence Operations (ADO).

3. Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης Επιφανείας με τη συνδρομή της Αεροπορικής Δύναμης σε Χερσαίες και Θαλάσσιες Επιχειρήσεις – Counter Surface Force Operations (CSFO) including Air Power Contribution to Land Ops (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Ops (APCMO).

4. Αποστολές Αναγνώρισης (RECCE).

5. Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης (Combat Search And Rescue).

6. Αποστολές εναντίον Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων (Time Sensitive Target).

7. Επιχειρήσεις Άμεσης Καταστολής Στόχων – Υποστήριξης (Dynamic Targeting)

8. Επιχειρήσεις Επιθετικής Σάρωσης (High Value Airborne Asset).

9. Επιχειρήσεις Υποστήριξης (Slow Mover)​

Σε ότι αφορά τις προφυλάξεις για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, οι πληροφορίες του enikos.gr αναφέρουν ότι εκτός από πολυπληθές κλιμάκιο νοσηλευτών είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται και λοιμωξιολόγος.

*οι φωτογραφίες είναι από ασκήσεις «ΗΝΙΟΧΟΣ 2018 &2019»