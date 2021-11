Τι θα δούμε στο Netflix τον Δεκέμβριο – Αναλυτικά όλες οι νέες κυκλοφορίες

Ο Δεκέμβριος, ο τελευταίος μήνας του έτους, είναι προ των πυλών και στο Netflix αναμένεται να γίνει χαμός, με δεκάδες νέες κυκλοφορίες.

Αναμφισβήτητα, οι πιο τρανταχτές κυκλοφορίες είναι η μεγάλη πρεμιέρα της 2ης σεζόν του The Witcher με τον Henry Cavill ως Geralt και φυσικά το επικό φινάλε του La Casa De Papel.

Τον Δεκέμβριο, οι συνδρομητές του Netflix θα μπορούν να δουν την ταινία “The Power of the Dog” με τον Benedict Cumberbatch, ενώ πρεμιέρα κάνει και το πολυαναμενόμενο “Don’t Look Up” με ένα ονειρικό cast που αποτελείται από τους Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep, Tyler Perry, Timothée Chalamet.

Netflix: Τα highlights για τον Δεκέμβριο του 2021

The Witcher – 2ος Κύκλος

Πεπεισμένος πως η ζωή της Yennefer χάθηκε στη Μάχη του Sodden, ο Geralt φέρνει την Πριγκίπισσα Cirilla στο ασφαλέστερο μέρος που γνωρίζει, την πατρίδα του ονόματι Kaer Morhen. Όσο οι βασιλιάδες, τα elves, οι άνθρωποι και οι δαίμονες της Continent μάχονται για το ποιος θα επικρατήσει εκτός των τειχών, πρέπει να προστατέψει το κορίτσι από κάτι πολύ πιο επικίνδυνο: τη μυστηριώδη δύναμη που έχει μέσα της

La Casa de Papel – 2ο μέρος 5ου Κύκλου

Το ταξίδι του La Casa De Papel φτάνει στο τέλος του. Η Συμμορία του Καθηγητή προσπαθεί να ανασυνταχθεί μέσα στην Τράπεζα της Ισπανίας, μετά και την απώλεια ενός ακόμη μέλους της. Ο χρόνος τελειώνει. Η Συμμορία προετοιμάζεται για την τελευταία προσπάθειά της να διαφύγει.

The Power of the Dog – Η Εξουσία του Σκύλου

Ένας αυταρχικός ιδιοκτήτης ράντσου εξαπολύει έναν πόλεμο εκφοβισμού στη νέα σύζυγο του αδερφού του και τον γιο της, μέχρι που αποκαλύπτονται καλά κρυμμένα μυστικά.

Don’t Look Up – ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΑΝΩ

Δύο αστρονόμοι κάνουν εκστρατεία στον Τύπο για να ενημερώσουν την ανθρωπότητα σχετικά με έναν κομήτη που κινείται προς τη Γη. Η αντίδραση του αφηρημένου κόσμου: καλά…

Πρωταγωνιστούν: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Rob Morgan και Cate Blanchett.

Cobra Kai – 4ος κύκλος

Στις 31 Δεκεμβρίου, η μάχη για την ψυχή του Βάλεϊ ξεκινά ξανά. Νέες συμμαχίες. Υψηλότερο διακύβευμα. Ποιος θα τα δώσει όλα στο Τουρνουά του Ολ Βάλεϊ;

Lost in Space (Χαμένοι στο Διάστημα) – 3ος Κύκλος

Η οικογένεια των Robinsons θα περάσει μια τελευταία δοκιμασία και θα τα δώσει όλα για όλα για να προστατεύσει Alpha Centauri από την εισβολή ρομπότ. Πριν από αυτό, όμως, τα παιδιά θα πρέπει να ενωθούν με τους γονείς και να τα βγάλουν πέρα όλοι μαζί σε αυτόν τον παράξενο κόσμο.

Netflix: Αναλυτικά όλες οι σειρές, οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν τον Δεκέμβριο

Riverdale – Νέο επεισόδιο κάθε Τετάρτη

The Blacklist – Νέο επεισόδιο κάθε Παρασκευή

Legends of Tomorrow – Νέο επεισόδιο κάθε Παρασκευή

The Flash – Νεα επεισόδια κάθε Πέμπτη

1 Δεκεμβρίου

Jojo’s Bizarre Adventure – Νέος Κύκλος

Kayko and Kokosh – 1ος Κύκλος

Green Snake

Lost in Space

The Power of the Dog

2 Δεκεμβρίου

Single all the Way

The Coyotes – Μίνι Σειρά

The Whole Truth

3 Δεκεμβρίου

Cobalt Blue

Camp Cretaceous – 4ος Κύκλος

Mixtape

La Casa De Papel – 5ος Κύκλος

6 Δεκεμβρίου

Dawid I Elfy

Voir – 1ος Κύκλος

7 Δεκεμβρίου

Centaurworld – 2ος Κύκλος

Go, Dog! Go! – 2ος Κύκλος

8 Δεκεμβρίου

Titans – 3ος Κύκλος

9 Δεκεμβρίου

Asakusa Kid

10 Δεκεμβρίου

Shaman King – 2ος Κύκλος

Anonima

Aranyak – 1ος Κύκλος

Ancora Piu Belo

How to ruin Christmas – 2ος Κύκλος

Roaring Twenties

Saturday Morning All-Star Hits! – 1ος Κύκλος

The Unforgivable

DOS

11 Δεκεμβρίου

The Hungry and the Hairy – 1ος Κύκλος

14 Δεκεμβρίου

The Future Diary – 1ος Κύκλος

15 Δεκεμβρίου

Elite: Short Stories 2 – Νέα επεισόδια

The Hand of God

16 Δεκεμβρίου

Aggretsuko – 4ος Κύκλος

A Naija Christmas

A California Christmas: City Lights

17 Δεκεμβρίου

Decoupled – 2ος Κύκλος

The Witcher – 2ος Κύκλος

20 Δεκεμβρίου

Elite Short Stories 2 – Νέα επεισόδια – Samuel & Omar

23 Δεκεμβρίου

1000 miles from Christmas

Elite Short Stories – Νέο επεισόδιο – Patrick

24 Δεκεμβρίου

Don’t Look Up

Minnal Mural

31 Δεκεμβρίου