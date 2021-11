Squid Game: Έρχεται ο δεύτερος κύκλος της σειράς “φαινόμενο” του Netflix

To Squid Game επιστρέφει στις μικρές οθόνες μας καθώς, όπως ανακοίνωσε ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης και σεναριογράφος της σειράς επιβίωσης του Netflix, Hwang Dong-hyuk, ετοιμάζεται η δεύτερη σεζόν.

“Υπήρξε τόσο μεγάλη πίεση, τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη αγάπη για μια δεύτερη σεζόν. Οπότε νιώθω ότι σχεδόν δεν μας αφήσατε άλλη επιλογή” είπε ο δημιουργός του Squid Game στο AP News, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο κόκκινο χαλί. “Αλλά θα σας πω ότι πράγματι θα υπάρξει δεύτερη σεζόν” επεσήμανε ο Hwang Dong-hyuk ο οποίος πρόσθεσε ότι ήδη ο δεύτερος κύκλος της πιο επιτυχημένης σειράς του Netflix είναι σε διαδικασία σχεδιασμού.

“Αυτήν τη στιγμή είναι στο μυαλό μου” σημείωσε.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021