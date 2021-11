Netflix: Η αλλαγή στη μέτρηση της θεαματικότητας και το νέο site για τα Top10

Σε μία μεγάλη αλλαγή προχώρησε το Netflix. Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα άλλαξε επιτέλους τον τρόπο που μετράει τη θεαματικότητα ενός προγράμματος, ενώ εγκαινίασε και μία νέα ιστοσελίδα, η οποία αναμένεται να βοηθήσει τους χρήστες.

Η αλλαγή που ζητούσαν πολλοί χρήστες του Netflix είναι πλέον γεγονός. Η streaming πλατφόρμα άλλαξε τον τρόπο που μετράει τη θεαματικότητα ενός προγράμματος (ταινίας, σειράς ή ντοκιμαντέρ).

Μέχρι σήμερα, τα Top10 του Netflix καθοριζόταν από τα αμφιλεγόμενα “δύο λεπτά”. Αν ένας χρήστης έβλεπε τα δύο πρώτα λεπτά από ένα πρόγραμμα, τότε το Netflix το μετρούσε κανονικά σαν να έχει δει όλο το πρόγραμμα.

Πλέον για τα Top 10 θα μετρούν οι συνολικές ώρες παρακολούθησης ενός προγράμματος.

Μαζί με την αλλαγή στη μέτρηση της θεαματικότητας, το Netflix προχώρησε στη σύσταση μίας νέας ιστοσελίδας.

Στο top10.netflix.com οι χρήστες θα μπορούν να δουν τους 10 κορυφαίους τίτλους της πλατφόρμας παγκοσμίως, αλλά και για κάθε χώρα ξεχωριστά.

Το νέο site του Netflix περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες:

Επίσης το Netflix συμπεριέλαβε, πέρα από την παγκόσμια κατάταξη, τα Top 10 για περισσότερες από 90 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Σημειώνεται ότι οι παγκόσμιες εβδομαδιαίες λίστες με τους πιο δημοφιλείς τίτλους ανανεώνονται κάθε Τρίτη.

We’ve had a lot of feedback about our metrics over the years.

So we went back to the drawing board and today we’re excited to launch https://t.co/a9X2usRUun — a new website with weekly global and country lists of the most popular titles on Netflix as ranked by view hours pic.twitter.com/JMrvzmRv8s

— Netflix (@netflix) November 16, 2021