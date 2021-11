Tiger King: Πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ του Netflix διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο Joe Exotic, ο εκκεντρικός πρωταγωνιστής της σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix, Tiger King, διαγνώσθηκε με μία «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη. O Joe Exotic αυτή τη στιγμή εκτίει ποινή κάθειρξης 22 ετών για εμπλοκή του σε συνωμοσία δολοφονίας.

Ο σταρ του Netflix ανακοίνωσε το πρόβλημα υγείας του με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από τον κόσμο να γίνει η «φωνή» του.

Ο Exotic -το πραγματικό του όνομα είναι Joseph Maldonado Passage έγραψε ότι είναι αθώος και θέλει να «απολαύσει τη ζωή που μου έχει απομείνει με τους αγαπημένους μου». «Δεν θέλω τον οίκτο κανενός» πρόσθεσε.

Doctors called me in today to break the news that my prostate biopsy came back with an aggressive cancer, Carole Will have her own party over this! Say a prayer everyone & be my voice 😢 love #joeexotic #exclusive #breakingnews #freejoeexotic #justiceforjoeexotic pic.twitter.com/M5wu7fI7a9

— Joe Exotic (@joe_exotic) November 3, 2021