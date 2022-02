Stranger Things: To Netflix ανακοίνωσε πότε θα κάνει πρεμιέρα η 4η σεζόν – ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Η ημέρα που περίμεναν οι φαν του Stranger Things έφτασε, καθώς το Netflix ανακοίνωσε επιτέλους πότε θα κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη 4η σεζόν της σειράς-φαινόμενο.

Αρχικά η δημοφιλής streaming πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα τα νέα poster της 4ης σεζόν του Stranger Things. Σε όλα τα πόστερ υπήρχε η λεζάντα “Κάθε τέλος έχει και μια αρχή”, σηματοδοτώντας ότι το φινάλε της σειράς είναι κοντά.

Στις αφίσες αποκαλύπτονται κάποια από τα σκηνικά όπου θα εξελιχθούν τα γεγονότα της νέας σεζόν της σειράς. Η ρωσική φυλακή με τον Hopper. Το μυστηριώδες εργαστήριο που έζησε η Eleven. Το σπίτι των Creel όπου η παρέα των παιδιών στο Hawkins θα εξερευνήσει και και η γειτονιά στην Καλιφόρνια όπου μετακόμισε η οικογένεια του Will. Όλες αυτές οι τοποθεσίες έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Μια πύλη για το Upside Down.

Λίγα λεπτά μετά τη διάθεση των posters, το Netflix έκανε γνωστό πότε θα κυκλοφορήσει η 4η σεζόν του Stranger Things αλλά και ποιο θα είναι το μέλλον της σειράς. Με μία αφίσα γνωστοποίησε ότι η σειρά-φαινόμενο επιστρέφει τον Μάιο και ότι η νέα σεζόν θα χωριστεί σε δύο μέρη.

Το Vol. 1 του Stranger Things 4 θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Μαΐου και το Vol. 2 τη 1η Ιουλίου του 2022.

Stranger Things fans, at long last we can finally reveal when the new season will be premiering!!

Stranger Things 4 is coming to you in two parts: Volume 1 premieres May 27 & Volume 2 quickly follows on July 1. pic.twitter.com/FSG6UOE1yU

— Netflix (@netflix) February 17, 2022