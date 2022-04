Παγκόσμια πρωτιά για το “Φως στο Τούνελ” – No1 Twitter trend στον κόσμο – ΦΩΤΟ

Όλα τα ρεκόρ έσπασε το βράδυ της Παρασκευής το “Φως στο Τούνελ“. Η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, εκτός από τις αποκαλύψεις που έκανε για την πολύκροτη υπόθεση των θανάτων των τριών κοριτσιών στην Πάτρα, “έριξε” και το Twitter.

Όση ώρα παιζόταν η εκπομπή, οι Έλληνες χρήστες του Twitter δεν σταματούσαν τις αναρτήσεις, ανεβάζοντας το hashtag #fosstotounel στην κορυφή των παγκόσμιων trend του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγο μετά το τέλος της εκπομπής, τα tweets με το hashtag #fosstotounel ήταν σχεδόν 40 χιλιάδες. Αρκετοί χρήστες εκτός Ελλάδας ξαφνιάστηκαν με το hashtag αυτό καθώς δεν γνώριζαν τι είναι. Έτσι κάποιοι Έλληνες χρήστες έκαναν μερικά tweet εξηγώντας στα αγγλικά τι είναι το #fosstotounel και ποια είναι η Αγγελική Νικολούλη.

1/2 for non greek speaking friends wondering: #fosstotounel is a television series hosted by Aggeliki Nikolouli who is a crime investigator/journalist for the past 30 years. She is investigating cases of missing and dead persons and she has helped solved many crimes.

