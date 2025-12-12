Οι αθλητικές μεταδόσεις 12/12/2025

Αθλητικές μεταδόσεις

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα για την Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Aναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/12/2025):

18:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

19:30 Novasports 2HD Γκρόιτερ Φιρτ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΑΟ Ηλυσιακός Α1 Γυναικών Volley League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Πίζα Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship

