Netflix: Το «Μικρό Ταρανδάκι» δεν ήταν αληθινή ιστορία – Η απόφαση που δικαιώνει εν μέρει την πραγματική «Μάρθα»

Δικαστής στις ΗΠΑ αποφάσισε ότι η Φιόνα Χάρβεϊ, η οποία κατηγορείται για παρενόχληση του δημιουργού του «Baby Reindeer» (Μικρό Ταρανδάκι), Ρίτσαρντ Γκαντ, μπορεί να προχωρήσει με την αγωγή της για δυσφήμιση κατά της πλατφόρμας Netflix.

Νωρίτερα φέτος, η ηθοποιός Τζέσικα Γκάνινγκ κέρδισε Emmy για την ερμηνεία της ως «Μάρθα» στη σειρά – το «Μικρό Ταρανδάκι» κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στην τελετή.

Ο δικαστής της Καλιφόρνια, Γκάρι Κλάουσνερ, σε απόφασή του, υπογράμμισε ότι η δημοφιλής πλατφόρμα streaming παρουσίασε λανθασμένα την ιστορία ως «αληθινή» και δεν έκανε καμία προσπάθεια να ελέγξει την αλήθεια των γεγονότων που αφορούσαν την ιστορία του Γκαντ ή να αποκρύψει την ταυτότητα της Χάρβεϊ, η οποία αποτέλεσε την έμπνευση για τον χαρακτήρα της «Μάρθα».

Η Φιόνα Χάρβεϊ ισχυρίζεται ότι η σειρά υπαινίχθηκε ψευδώς ότι είχε διαπράξει σεξουαλική κακοποίηση κατά του Γκαντ και ότι είχε καταδικαστεί για παρενόχληση. Αν και η σειρά δεν αναφέρει το όνομά της, οι θεατές κατάφεραν να την αναγνωρίσουν μέσω των social media, γεγονός που οδήγησε τη Χάρβεϊ να υποβάλει αγωγή ύψους 170 εκατομμυρίων δολαρίων.

Υποστηρίζει ότι η σειρά την δυσφήμισε, παρουσιάζοντάς την ως καταδικασμένη stalker, κάτι που δεν ισχύει καθώς ποτέ δεν έχει καταδικαστεί για έγκλημα.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή Κλάουσνερ, η σειρά «Μικρό Ταρανδάκι» ξεκινά με τη φράση «Αυτή είναι μια αληθινή ιστορία», γεγονός που προσκαλεί τους θεατές να παρακολουθήσουν μια σειρά που υποστηρίζει ότι η ιστορία της βασίζεται στην πραγματικότητα.

‘Real Martha’ Baby Reindeer lawsuit to go forward as judge rules series not a ‘true story’ https://t.co/V22hd61xQx

— The Independent (@Independent) September 28, 2024