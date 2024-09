Σκάνδαλο στην εκκλησία: Παπάς βρέθηκε νεκρός έπειτα από βραδιά γεμάτη ναρκωτικά και σεξ με συνάδελφό του

Ένας Βρετανός ιερέας έχασε τη ζωή του έπειτα από μια νύχτα γεμάτη σεξ και χρήση ναρκωτικών με έναν Βέλγο ιερέα, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Το σκανδαλώδες περιστατικό σημειώθηκε στο Kalmthout, βόρεια της Αμβέρσας, και έχει προκαλέσει αναστάτωση τόσο στη μικρή ενορία του Heide όσο και στη γενικότερη καθολική κοινότητα, καθώς την ίδια στιγμή ο Πάπας Φραγκίσκος βρισκόταν στο Βέλγιο για μια επίσημη επίσκεψη.

Ο 69χρονος Βρετανός κληρικός, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, επισκέφθηκε τον Βέλγο συνάδελφό του, πάστορα, ηλικίας 60 ετών, την περασμένη Πέμπτη στο Kalmthout. Οι δύο άντρες, όπως αναφέρει η Daily Mail, βρίσκονταν στο πρεσβυτέριο της ενορίας και, σύμφωνα με την εισαγγελία της Αμβέρσας, κατανάλωσαν μαζί ecstasy (έκσταση) και poppers (χημικές εισπνεόμενες ουσίες), ενώ είχαν και σεξουαλικές επαφές μεταξύ τους.

Κάποια στιγμή, μέσα στη νύχτα, ο Βρετανός κληρικός αισθάνθηκε αδιάθετος και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο πάστορας -ο οποίος έχει κατονομαστεί ως Β.- κάλεσε ασθενοφόρο. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον Βρετανό ιερέα, ο οποίος διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο.

Οι Αρχές βρήκαν ίχνη ναρκωτικών ουσιών στο σώμα του θύματος, ενώ μια πρώτη εξέταση ούρων έδειξε ότι είχε καταναλώσει ecstasy. Οι ανακριτές εντόπισαν επίσης δύο χάπια του συγκεκριμένου ναρκωτικού στον χώρο.

Ο πάστορας B., ο οποίος παραδέχτηκε την κατανάλωση των ναρκωτικών, συνελήφθη την Παρασκευή και δίνει κατάθεση στις αρχές, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για «διακίνηση ναρκωτικών με αποτέλεσμα τον θάνατο». Η εισαγγελία δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διεξαχθεί αυτοψία για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου η Καθολική Εκκλησία βρίσκεται ήδη υπό έντονη πίεση, καθώς ο Πάπας Φραγκίσκος πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στο Βέλγιο. Ο ξαφνικός θάνατος του ιερέα και η εμπλοκή ναρκωτικών και σεξουαλικών επαφών έφεραν σοκ στην τοπική ενορία της Heide και έχουν προκαλέσει μια ακόμα κρίση για την Εκκλησία, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει ζητήματα διαφθοράς και ανηθικότητας στο εσωτερικό της.

Η είδηση για τον θάνατο του Βρετανού κληρικού δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στο Βέλγιο. Κατά την παραμονή του, ο Πάπας αντιμετώπισε έντονη κριτική για τη στάση της Εκκλησίας απέναντι σε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς.

Τόσο ο Βασιλιάς του Βελγίου, Φίλιππος, όσο και ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο ζήτησαν πιο στοχευμένες και συγκεκριμένες ενέργειες για την υποστήριξη των θυμάτων κακοποίησης από το σώμα των κληρικών.

Belgium’s prime minister on Friday blasted Pope Francis for the Catholic Church’s horrific legacy of clerical sex abuse and cover-ups in his country, demanding “concrete steps” to come clean with the past and put victims’ interests first.27.09.2024 pic.twitter.com/e5t4lKiBjW



Σε μια συνάντηση με ακαδημαϊκούς και φοιτητές στα καθολικά πανεπιστήμια, ο Πάπας Φραγκίσκος δέχτηκε έντονες επικρίσεις σχετικά με τη θέση της Εκκλησίας για το ρόλο των γυναικών. Παρόλο που η επίσημη ομιλία του επικεντρώθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η απάντησή του στο ερώτημα των φοιτητών για τον ρόλο των γυναικών χαρακτηρίστηκε -επιεικώς- από ορισμένους ως ανεπαρκής.

