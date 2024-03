Netflix: Όλα όσα έρχονται αυτή την εβδομάδα – 8 σειρές και ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε

Καθαρά Δευτέρα σήμερα και ξεκινάει μία νέα εβδομάδα, κατά την οποία θα προστεθεί στο Netflix νέο και συναρπαστικό περιεχόμενο.

Αυτήν την εβδομάδα θα γίνει διαθέσιμη η πολυαναμενόμενη σειρά «The 3 body problem» (Το πρόβλημα των 3 σωμάτων) — μια σειρά βασισμένη σε ένα από τα πιο διάσημα μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών του Liu Cixin. Στους δημιουργούς και σκηνοθέτες της σειράς περιλαμβάνονται οι David Benioff και D. B. Weiss, σκηνοθέτες της πετυχημένης σειράς Game of Thrones.

Επίσης θα προστεθούν στην streaming πλατφόρμα εξαιρετικές ταινίες από το παρελθόν, όπως το «Venom» με τον Τομ Χάρντι, «Η Διάσωση» (The Martian) με τον Ματ Ντέιμον, καθώς και η υπερφυσική ταινία τρόμου «Νεκρό τηλέφωνο» (The Black Phone)

Netflix: 8 σειρές και ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε

Σώμα με Σώμα: Η Μάχη των 100 – 2η σεζόν: Underground

Το Πρόβλημα των 3 Σωμάτων (3 Body Problem)

Venom

Η Διάσωση (The Martian)

Σίρλεϊ

Χαμογέλα (Smile)

Κασαγκράντες: Η Ταινία

Νεκρό τηλέφωνο (The Black Phone)

Σώμα με Σώμα: Η Μάχη των 100 – 2η σεζόν: Underground – 19 Μαρτίου

Επιστρέφοντας με 100 νέους παίκτες που διαγωνίζονται για τον τίτλο του απόλυτου σώματος, αυτός ο σκληρός παγκόσμιος διαγωνισμός ανεβάζει τις προκλήσεις σε άλλα επίπεδα.

Το Πρόβλημα των 3 Σωμάτων (3 Body Problem) – 21 Μαρτίου

Κίνα, δεκαετία του 1960. Η μοιραία απόφαση μιας νεαρής γυναίκας αντηχεί στον χώρο και τον χρόνο μέχρι και σήμερα. Όταν οι νόμοι της φύσης ξετυλίγονται ανεξήγητα μπροστά στα μάτια της, μια κλειστή ομάδα λαμπρών επιστημόνων συνεργάζεται με έναν αντισυμβατικό ντετέκτιβ για να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη απειλή στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά) οι: Άλεξ Σαρπ, Έιζα Γκονζάλεζ, Ζιν Τσενγκ, Λίαμ Κάνινγκχαμ, Μάρλο Κέλι, Μπενεντίκτ Γουόνγκ, Ρόζαλιντ Τσάο, Σαμέρ Ουσμάνι, Σι Σιμούκα, Τζες Χονγκ, Τζοβάν Αντέπο, Τζον Μπράντλεϊ και Τζόναθαν Πράις.

Οι Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Γουάις (“Game of Thrones”) και ο Αλεξάντερ Γου (“The Terror: Infamy”, “True Blood”) είναι συν-δημιουργοί, διευθυντές παραγωγής και σεναριογράφοι της σειράς. Η Μπερναντέτ Κόλφιλντ (“Game of Thrones”, “The X-Files”) είναι διευθύντρια παραγωγής. Οι Ράιαν Τζόνσον (“Στα Μαχαίρια”, “Star Wars: Οι Τελευταίοι Τζεντάι”), Ραμ Μπέργκμαν και Νένα Ροντρίγκε υπογράφουν τη διεύθυνση παραγωγής για την T-Street. Ο Κι Λιν, ο εκλιπών πρώην πρόεδρος της Yoozoo Group, και ο Τζιλόνγκ Ζάο, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που κατέχει τα δικαιώματα, The Three-Body Universe, υπογράφουν επίσης τη διεύθυνση παραγωγής μαζί με τους Σιασόνγκ Γκάο και Λόρεν Μα. Οι Μπραντ Πιτ, Τζέρεμι Κλάινερ και Ντίντι Γκάρνερ από την Plan B Entertainment συμμετέχουν στη διεύθυνση παραγωγής, μαζί με τους Ρόζαμουντ Πάικ και Ρόμπι Ουνιάκι για την Primitive Streak. Οι Ντέρεκ Τσανγκ και Άντριου Στάντον συνυπογράφουν τη σκηνοθεσία και τη διεύθυνση παραγωγής, ενώ στη σκηνοθεσία συμμετέχουν επίσης οι Τζέρεμι Ποντέσουα και Μίνκι Σπίρο.

Venom – 21 Μαρτίου

Ένας ρεπόρτερ που απολύθηκε από τη δουλειά του γιατί ερευνούσε τις ύποπτες δραστηριότητες ενός μεγαλοεπιχειρηματία μπαίνει κρυφά στις εγκαταστάσεις που ο τελευταίος κάνει τα επικίνδυνα πειράματά του. Μόνο που αυτά έχουν σχέση με μια εξωγήινη ζωή, η οποία θέλει να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους ως ξενιστής.

Η Διάσωση (The Martian) – 22 Μαρτίου

Κατά τη διάρκεια μιας επανδρωμένης αποστολής στον Άρη, ο αστροναύτης Μαρκ Γουάτνι τραυματίζεται και εγκαταλείπεται στον πλανήτη θεωρούμενος νεκρός. Εκείνος όμως καταφέρνει να επιστρέψει στην εγκαταλειμμένη βάση, όπου πρέπει να επιβιώσει με ελάχιστες προμήθειες και να βρει τρόπο να επικοινωνήσει με τη Γη.

Σίρλεϊ – 22 Μαρτίου

Το “Σίρλεϊ” αφηγείται την ιστορία της πρώτης μαύρης βουλευτίνας και θρύλου της πολιτικής Σίρλεϊ Τσίζχολμ, καθώς και της πρωτοποριακής υποψηφιότητάς της για την προεδρία της Αμερικής. Η ταινία παρουσιάζει τη ριψοκίνδυνη, ανατρεπτική προεδρική προεκλογική της εκστρατεία το 1972.

Χαμογέλα (Smile) – 22 Μαρτίου

Έπειτα από μια ακραία και τραυματική εμπειρία με μια ασθενή, μια έμπειρη ψυχίατρος βιώνει μια σειρά από τρομακτικά συμβάντα, τα οποία διαταράσσουν την πνευματική της διαύγεια.

Κασαγκράντες: Η Ταινία

Όταν ένα οικογενειακό ταξίδι-έκπληξη στο Μεξικό καταστρέφει τα σχέδια για τα γενέθλιά της, η Ρόνι Ανν κάνει τα πάντα για να αποδείξει ότι είναι αρκετά μεγάλη για να κάνει αυτό που θέλει, ακόμα κι αν χρειαστεί να έρθει αντιμέτωπη με μια αρχαία νεαρή ημίθεα με αποκαλυπτικές ανησυχίες!

Νεκρό τηλέφωνο (The Black Phone) – 23 Μαρτίου

Σε μια αμερικανική επαρχιακή πόλη, ένα αγόρι πέφτει θύμα απαγωγής από έναν μανιακό, έχοντας ως μόνη ελπίδα για να σωθεί την αποφασισμένη αδερφή του.

Πηγή: FOXreport.gr

