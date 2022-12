Netflix: Νέες αποκαλύψεις στο ντοκιμαντέρ «Χάρι και Μέγκαν» – Η Μαρκλ ήθελε να αυτοκτονήσει – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Χάρι και Μέγκαν» για τα όσα βίωναν πριν το Megxit ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Στα τρία τελευταία επεισόδια του ντοκιμαντέρ που είναι πλέον διαθέσιμα στο Netflix, το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και ο Βασιλιάς -πλέον- Κάρολος ζήλευαν την δημοτικότητά τους και δεν τους άρεσε που «έκλεβαν τα φώτα της δημοσιότητας».

Στο 4ο επεισόδιο, ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρεται στην περιοδεία στην Αυστραλία τον Οκτώβριο του 2018, όπου αποκαλύφθηκε η εγκυμοσύνη της Μέγκαν. «Όταν κάποιος κλέβει στη συνέχεια τα φώτα της δημοσιότητας ή κάνει την δουλειά καλύτερα από το άτομο που γεννήθηκε για να το κάνει αυτό, αυτό αναστατώνει τους ανθρώπους και χαλάει την ισορροπία» τονίζει ο Χάρι.

Στο επόμενο επεισόδιο, περιέγραψε πόσο τρομακτικό ήταν όταν ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, του φώναζε, ουρλιάζοντας όταν είπε για τα σχέδια που έκανε με τη Μέγκαν για μετακόμιση στο εξωτερικό. «Ήταν τρομακτικό να έχω τον αδελφό μου να ουρλιάζει και να μου φωνάζει και τον πατέρα μου να λέει πράγματα που απλώς δεν ήταν αλήθεια. Και η γιαγιά μου, ξέρετε, να κάθεται ήσυχα εκεί και να τα καταλαβαίνει όλα» λέει ο Χάρι.

The Duchess of Sussex claims negative tabloid headlines contributed to online trolls making violent threats towards her.pic.twitter.com/QURVN8jBqr

— Cameron Walker (@CameronDLWalker) December 15, 2022