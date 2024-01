Lover Stalker Killer: Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για ένα ερωτικό τρίγωνο που κατέληξε σε τραγωδία

Ένα νέο true crime ντοκιμαντέρ έρχεται στις 9 Φεβρουαρίου στο Netflix και αναμένεται να καθηλώσει τους συνδρομητές της δημοφιλούς streaming πλατφόρμας.

Το Lover Stalker Killer (Σύντροφος, Στόκερ, Δολοφόνος) από την Curious Films (Running with the Devil: The Wild World of John McAfee) και τον σκηνοθέτη Sam Hobkinson (Fear City) αφηγείται τη διεστραμμένη ιστορία ενός σύγχρονου ερωτικού τριγώνου που μετατράπηκε σε τραγωδία.

Lover Stalker Killer: Η σύνοψη του ντοκιμαντέρ

Ο Ντέιβ έχει μόλις βγει από μια μακροχρόνια σχέση και θέλει πολύ να κάνει νέα αρχή στα ερωτικά του, γι’ αυτό και κάνει ό,τι κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι: δοκιμάζει τις γνωριμίες μέσω διαδικτύου. Η Λιζ και η Κάρι είναι δύο από τις πιο πολλά υποσχόμενες γνωριμίες του. Είναι και οι δύο ανύπαντρες μητέρες με ακαταμάχητες προσωπικότητες που τον βοηθούν να βγει από το καβούκι του με διαφορετικούς τρόπους.

Θα μπορούσε λοιπόν αυτός ο δουλευταράς, αφοσιωμένος πατέρας να απολαύσει ξανά τον περιστασιακό έρωτα, αν η κατάσταση δεν εξελισσόταν σε ένα διεστραμμένο ερωτικό τρίγωνο που έθεσε σε κίνδυνο τον Ντέιβ και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Μέσα από συνεντεύξεις με όλους τους εμπλεκόμενους –ακόμα και τους αστυνομικούς που διαλεύκαναν την υπόθεση– και περιγραφικές αναπαραστάσεις που μεταφέρουν στους θεατές την ένταση και την παράνοια του εφιάλτη που έζησε ο Ντέιβ για τέσσερα χρόνια, αυτό το ντοκιμαντέρ από την Curious Films (Running with the Devil) και τον σκηνοθέτη Σαμ Χόμπκινσον (Fear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας), ενώνει με επιδέξιο τρόπο το παζλ μιας απίστευτης αληθινής ιστορίας παρενόχλησης, ψηφιακής απάτης και φόνου στην καρδιά της Αμερικής.

Το τρέιλερ του Lover Stalker Killer:

Lover Stalker Killer: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το true crime ντοκιμαντέρ του Netflix:

ΠΡΟΣΟΧΗ ακολουθούν spoiler για την ιστορία

Το 2012, ο πρόσφατα εργένης Dave Kroupa μετακόμισε στην Ομάχα της Νεμπράσκα με την ελπίδα να ξαναμπεί στο παιχνίδι των ραντεβού. Μόλις είχε βγει από μια μακροχρόνια σχέση και ήταν πρόθυμος να κάνει νέες γνωριμίες. Δημιούργησε ένα διαδικτυακό προφίλ γνωριμιών και γνώρισε την Liz Golyar, μια ανύπαντρη μητέρα και φιλόζωη. Λίγο αργότερα, μια άλλη ανύπαντρη μητέρα, η Cari Farver, μπήκε στο συνεργείο αυτοκινήτων του Kroupa για να επισκευάσει το αυτοκίνητό της. Αμέσως ο Kroupa ένιωσε μια σύνδεση με την Farver.

Ωστόσο, ο Dave δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει τι θα εκτυλισσόταν από εκεί και πέρα: ένα διεστραμμένο, τραγικό ερωτικό τρίγωνο που έθεσε σε κίνδυνο τον ίδιο και όλους όσους αγαπούσε.

Ποια ήταν η σχέση του Dave Kroupa και της Liz Golyar;

Ο Kroupa και η Golyar γνωρίστηκαν σε μια διαδικτυακή ιστοσελίδα γνωριμιών το 2012. Έβλεπαν ο ένας τον άλλον τακτικά, αλλά ο Kroupa είπε στην Golyar ότι δεν ήθελε να δεσμευτεί. Η Golyar δεν φάνηκε να έχει πρόβλημα με αυτό. Λίγο καιρό αργότερα, ο Kroupa συνάντησε στο συνεργείο αυτοκινήτων του την Farver, η οποία ζούσε μια ώρα μακριά, στη Μακεδονία της Αϊόβα, και αργότερα της ζήτησε να βγείτε. Σε ένα από τα πρώτα τους ραντεβού, οι δυο τους κατέληξαν στο διαμέρισμα της Kroupa- καθώς έφευγε, η Farver προσπέρασε μια γυναίκα στο διάδρομο. Ήταν η Golyar, η οποία ισχυρίστηκε ότι είχε περάσει από το διαμέρισμα της Kroupa για να πάρει μερικά από τα πράγματά της. Αυτή η τυχαία συνάντηση θα άλλαζε τη ζωή όλων τους για πάντα.

Ποιος παρακολουθούσε τον Dave Kroupa;

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο εβδομάδων, η Farver και ο Kroupa συνέχισαν να συναντιούνται. Στις 12 Νοεμβρίου 2012, η Farver πέρασε την νύχτα με τον Kroupa. Αργότερα, ο Kroupa δήλωσε στην αστυνομία ότι το πρωί της έδωσε ένα φιλί για να την αποχαιρετήσει και πήγε στη δουλειά. Σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, αυτή ήταν η τελευταία φορά που κάποιος είδε τη Farver, αλλά παρόλο που φαινόταν ότι έχει εξαφανιστεί, παρέμεινε σε συνεχή επαφή με τον Kroupa, στέλνοντας σε αυτόν και στην πρώην φίλη του χιλιάδες απειλητικά μηνύματα, ισχυριζόμενη ότι της είχε καταστρέψει τη ζωή. Εκείνη την εποχή, η Golyar ισχυρίστηκε ότι έλαβε παρόμοια μηνύματα από την Farver, προειδοποιώντας την να αφήσει ήσυχη τον Kroupa.

Η μητέρα της Farver, Nancy Raney, έλαβε επίσης μηνύματα. Η κόρη της την ενημέρωσε ότι είχε μετακομίσει στο Κάνσας για μια νέα δουλειά και ότι θα επικοινωνούσε μαζί της για να συζητήσει πώς θα μετακομίσει και ο 14χρονο2 γιο2 της, Μαξ. Η Raney υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε την αστυνομία. Πέρασαν εβδομάδες και η Farver δεν είχε δώσει το παρών σε πολλές οικογενειακές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 15ων γενεθλίων του γιου της, της Ημέρας των Ευχαριστιών και της κηδείας του πατέρα της, σύμφωνα με το ABC News.

Τι συνέβη στην Cari Farver;

Την άνοιξη του 2015, κανείς από την οικογένεια της Farver δεν την είχε δει για δυόμισι χρόνια. Ο ερευνητής του γραφείου του σερίφη της κομητείας Pottawattamie, Ryan Avis, και ο αρχιφύλακας Jim Doty άκουσαν για την υπόθεση, και τους ενθουσίασε τόσο πολύ η ιστορία της εξαφάνισης της Farver που προσφέρθηκαν εθελοντικά να την αναλάβουν. Επανεξετάζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία, ο Doty και ο Avis κατάφεραν τελικά να διαπιστώσουν ότι η Farver δεν είχε στείλει η ίδια κανένα από αυτά τα μηνύματα.

Στην πραγματικότητα ήταν η Golyar, η οποία είχε δολοφονήσει την Farver το 2012, και στη συνέχεια κράτησε το τηλέφωνό της για να υποδυθεί ψηφιακά την Farver, καλύπτοντας τα ίχνη της και κάνοντας να φαίνεται ότι η Farver ήταν εκείνη που την απειλούσε. Μάλιστα η Golyar έκαψε το ίδιο της το σπίτι, με τα κατοικίδιά της μέσα.

Πού είναι η Liz Golyar τώρα;

Μια σημαντική εξέλιξη στην έρευνα ήρθε όταν οι αρχές διαπίστωσαν ότι το τηλέφωνο της Golyar περιείχε μια φωτογραφία του αυτοκινήτου της Farver, καθώς και συνδέσεις για δεκάδες ψεύτικους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τελικά κατάφεραν επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα tablet, το οποίο περιείχε μια παλιά κάρτα μνήμης που ανήκε στην Golyar, στην οποία ήταν αποθηκευμένες χιλιάδες φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων και μία με το πτώμα της Farver.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2016, η Golyar κατηγορήθηκε για τη δολοφονία πρώτου βαθμού της Cari Farver. Κρίθηκε ένοχη και επί του παρόντος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

