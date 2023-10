Κινηματογράφος: Οι ταινίες που μπορείτε να δείτε το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο σημαίνει ταινία στον κινηματογράφο και ποπκορν. Ποιες ταινίες μπορείτε να απολαύσετε σε μια κινηματογραφική αίθουσα; Συγκεντρώσαμε τις διαθέσιμες ταινίες και τα τρέιλερ τους, ώστε να διαλέξετε αυτή που σας ενδιαφέρει.

Άκου ποιος μιλάει

Ο Φώτης (Μελέτης Ηλίας) είναι σε αδιέξοδο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ένας life coach, αυτό είναι το επάγγελμά του, που έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Οι συνεδρίες, που κάποτε επαγγελματικά τον γέμιζαν, δεν του προσφέρουν πλέον την ίδια εσωτερική ικανοποίηση ενώ και στην προσωπική του ζωή έχει απομονωθεί πλήρως. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή για τον εαυτό του και την καριέρα του, θα αναλάβει δράση μία γνώριμη σε αυτόν φωνή που ακούγεται μόνο μέσα στο μυαλό του. Είναι η φωνή της συνείδησής του που προσπαθεί να τον κάνει να ζήσει τη ζωή του. Θα καταφέρει ο Φώτης να βρει ξανά τον… Φώτη και τον έρωτα πριν χαθούν όλα;

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Νιάρχος

Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού

Στην Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα, το πετρέλαιο αποφέρει αμύθητα πλούτη στη φυλή των Όσεϊτζ, που γίνονται από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο μέσα σε μία στιγμή. Ο αμύθητος πλούτος των αυτόχθονων Αμερικανών προσελκύει παρείσακτους λευκούς που χειραγωγούν, εκβιάζουν και κλέβουν τις περιουσίες των Όσεϊτζ για να καταλήξουν σε δολοφονίες.

Ηθοποιοί: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, John Lithgow, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd

Σκηνοθεσία: Martin Scorsese

Ο εξορκιστής: Πιστός

Μετά τον τραγικό θάνατο της εγκύου συζύγου του στον φονικό Σεισμό στην Αϊτή πριν από 12 χρόνια, ο Βίκτορ Φίλντινγκ έχει μεγαλώσει μόνος του την κόρη τους Άντζελα. Αλλά όταν η Άντζελα και η φίλη της Κάθριν εξαφανίζονται στο δάσος και επιστρέφουν τρεις μέρες μετά χωρίς καμία ανάμνηση του τι συνέβη, ξεκινάει μία σειρά από αλυσιδωτά γεγονότα που θα αναγκάσουν τον Βίκτορ να αντιμετωπίσει το απόλυτο κακό και, μέσα στην απόγνωση και τον τρόμο του, να αναζητήσει το μοναδικό άτομο που έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο: την Κρις ΜακΝιλ.

Πριν από 50 χρόνια, η πιο τρομαχτική ταινία όλων των εποχών κατέκτησε τη μεγάλη οθόνη και τρομοκράτησε θεατές σε όλο τον κόσμο. Φέτος τον Οκτώβριο ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Από την Blumhouse και τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, που ανέτρεψε το κατεστημένο με την επαναφορά της τριλογίας τρόμου «Η νύχτα με τις μάσκες», έρχεται Ο Εξορκιστής: Πιστός.

Για πρώτη φορά μετά την ταινία του 1973, η βραβευμένη με Όσκαρ Έλεν Μπέρστιν επιστρέφει στον θρυλικό ρόλο της Κρις ΜακΝιλ, μιας ηθοποιού που η ζωή της άλλαξε για πάντα μετά από αυτό που συνέβη στην κόρη της Ρίγκαν πριν από πέντε δεκαετίες.

Σκηνοθεσία: David Gordon Green

Μπάντι ο Ροκ Σταρ 3 (μεταγλ)

Μετά την παγκόσμια περιοδεία του,ο Μπάντι παίρνει λίγο χρόνο και επιστρέφει στο χωριό του. Όταν μαθαίνει ότι η μπάντα κοριτσιών, K-9, δεν ξέρει ποιος είναι ο Άνγκους Σκάτεργουντ, αποφασίζει να λάβει μέρος στο μουσικό διαγωνιστικό σόου, Battle the Beat, για να εμπνεύσει μια νέα γενιά ροκ σταρ. Αλλά ο Μπάντι διαχειρίζεται περισσότερα από όσα μπορεί όταν ασχολείται με το τηλεοπτικό σόου, καθώς παραμελεί τους στόχους του και μετατρέπεται εν μια νυκτί σε τηλεπερσόνα.

Σκηνοθεσία: Anthony Bell

Πέντε νύχτες στου Φρέντι

Μπορείς να επιβιώσεις πέντε νύχτες;

Το επιτυχημένο και ανατριχιαστικό παιχνίδι τρόμου μετατρέπεται σε μια κινηματογραφική ταινία που θα σας παγώσει το αίμα αφού η Blumhouse – παραγωγός εταιρεία των M3GAN, Νεκρό Τηλέφωνο και Ο Αόρατος Άνθρωπος- μεταφέρει το Πέντε Νύχτες στου Φρέντι στη μεγάλη οθόνη.

Η ταινία διηγείται την ιστορία ενός ταλαιπωρημένου νυχτοφύλακα, ο οποίος ξεκινά να εργάζεται στην πιτσαρία Φρέντι Φάζμπεαρ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του μέρας στη δουλειά, συνειδητοποιεί ότι η νυχτερινή βάρδια στου Φρέντι θα είναι πιο δύσκολη απ’ όσο νόμιζε.

Σκηνοθεσία: Emma Tammi

Περασμένες ζωές

Η Νόρα και ο Χε-Σαν, δύο βαθιά συνδεδεμένοι παιδικοί φίλοι, χωρίζονται όταν η οικογένεια της Νόρα μεταναστεύει από τη Νότια Κορέα. Δύο δεκαετίες μετά, επανασυνδέονται στη Νέα Υόρκη και περνάνε μία μοιραία εβδομάδα καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με το πεπρωμένο, την αγάπη και τις επιλογές που καθορίζουν μία ζωή.

To γενναιόδωρο ντεμπούτο της κορεάτικης καταγωγής Σελίν Σονγκ έκλεψε τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ του Σάντανς και συγκίνησε κοινό και κριτικούς με μία γλυκόπικρη ιστορία για την αγάπη, τη μοίρα και όλα όσα καθορίζουν την προσωπικότητα και την πορεία ενός ανθρώπου.

Στην αυτοβιογραφική και αριστοτεχνικά κεντημένη ιστορία οι ερμηνείες των Γκρέτα Λι, Τέο Γιου και Τζον Μαγκάρο εκφράζουν με αφοπλιστική απλότητα τα αναπάντητα ερωτηματικά στα κρίσιμα, υπαρξιακά θέματα της ζωής.

Ένα καινούριο αύριο

Ο Τζοβάνι, ένας διάσημος Ιταλός σκηνοθέτης, πρόκειται να ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας, πολιτικού περιεχομένου ταινίας του.

Παράλληλα, ο γάμος του περνάει σοβαρή κρίση, ο συμπαραγωγός του είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και η ταινία κινδυνεύει να ακυρωθεί ενώ η ταχέως μεταβαλλόμενη κινηματογραφική βιομηχανία δεν του επιτρέπει να υπηρετήσει το σινεμά όπως ξέρει και θέλει εκείνος!

Τελικά, ο Τζοβάνι θα πρέπει να ξανασκεφτεί τον τρόπο που πρέπει πλέον να κάνει κινηματογράφο, αν θέλει να οδηγήσει τον μικρόκοσμο γύρω του σε ένα καινούργιο αύριο γεμάτο χαμόγελα.

Σκηνοθεσία: Nanni Moretti

Αντίπαλος

Ο Ιμάν και η οικογένειά του εγκαταλείπουν το Ιράν και καταλήγουν σε ξενοδοχείο στη Βόρεια Σουηδία. Ο Ιμάν παραμένει πατριάρχης της οικογένειας, αλλά αθετεί την υπόσχεσή του στη σύζυγό του και γίνεται μέλος του τοπικού συλλόγου πάλης. Οι φήμες διαδίδονται, ο φόβος και η απελπισία του Ιμάν αρχίζουν να κυριαρχούν.

Σκηνοθεσία: Milad Alami

The Killer

Μετά από μία παραλίγο επιτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του, ένας εκτελεστής πολέμα τα αφεντικά του και τον εαυτό του, σε ένα διεθνές ανθρωποκυνηγητό. Η νέα ταινία του Ντείβιντ Φίντσερ (The Social Network, Gone Girl, Zodiac, Seven) με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ.

Σκηνοθεσία: David Fincher

Arcadia 1900, Champagne D’ Orient

Η άνοδος, ο θρίαμβος και η πτώση της οικογενειακής Οινοποιίας Αδελφών Παπανικολάου από την Αρκαδία. Ήθελαν να μετατρέψουν το οροπέδιο της Τρίπολης σε μια Καμπανία της Ανατολής. Το όραμά τους δεν ήταν μια υπερφίαλη επιδίωξη, καθώς βασιζόταν στην απόλυτη ταύτιση – ομοιότητα της επαρχίας Καμπανία της Γαλλίας με το οροπέδιο της Μαντινείας σε ό,τι αφορά τη σύσταση του εδάφους, το μικρο-κλίμα, το υψόμετρο και, ιδίως, την καλλιέργεια της αρωματικής ποικιλίας φιλέρι. Ο σκηνοθέτης ανακάλυψε πρωτότυπο κινηματογραφικό υλικό γυρισμένο στην Ελλάδα από το 1916 έως το 1927, από Μαγυάρους, Γάλλους και Έλληνες οπερατέρ, το οποίο προβάλλεται για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Κώστας Σπυρόπουλος

Πορεία προς τη Ρώμη

Το 1922 ο Μπενίτο Μουσολίνι, ο ιδρυτής και αρχηγός του Φασιστικού Κόμματος της Ιταλίας, ξεκινά μια θριαμβευτική πορεία από τη Νάπολη προς τη Ρώμη, για να καταλάβει –και τυπικά- την εξουσία. Ο τότε βασιλιάς της Ιταλίας Βιτόριο Εμανουέλε, υποκύπτοντας στη δύναμη των μελανοχιτώνων, «απολύει» τον εν ενεργεία Πρωθυπουργό, τον Λουίτζι Φάκτα, και δίνει τα κλειδιά του ιταλικού κράτους στον Μουσολίνι, στον κυριότερο σύμμαχο του Αδόλφου Χίτλερ, με τον οποίο θα αιματοκυλήσουν λίγα χρόνια αργότερα την Ευρώπη και τον κόσμο.

Τα γεγονότα συνέβησαν 28-30 Οκτωβρίου του 1922. Μια αφήγηση της ανόδου και της πτώσης του φασισμού στην Ιταλία και σε όλη την Ευρώπη στην δεκαετία του 1930, μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και την χαρακτηριστική κινηματογραφική ανάλυση του Μαρκ Κάζινς.

Σκηνοθεσία: Mark Cousins