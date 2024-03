J2US: Ακούστε τα ζευγάρια του show να τραγουδούν a cappella – ΒΙΝΤΕΟ

Ερμηνεύουν αγαπημένους τους στίχους (χωρίς πρόβα και χωρίς μουσική) και αποκαλύπτουν τα μουσικά τους “κολλήματα”. Έχουμε ακούσει τα ζευγάρια του Just the 2 of Us να ερμηνεύουν στη σκηνή απαιτητικά τραγούδια με τη συνοδεία της ορχήστρας του show. Πώς τα πάνε όμως με τις a cappella ερμηνείες;

Λίγο πριν το 5ο live του J2US, τα ζευγάρια του πιο φαντασμαγορικού σόου του Σαββατόβραδου αποκαλύπτουν τα αγαπημένα τους τραγούδια και τα τραγουδούν…a cappella!

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται η Γαλάτεια Βασιλειάδη ακούγοντας… Que Te La Pongo;

Θυμάται ο Γιώργος Παπαδόπουλος απ’ έξω όλους τους στίχους που έχει γράψει ο ίδιος;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Ποιο τραγούδι του Σάκη Ρουβά είναι το αγαπημένο του Στέλιου Δρουμαλιά;

Ποιοι στίχοι του Νότη Σφακιανάκη τον συγκινούν κάθε φορά που τους ακούει;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Τι συναισθήματα δημιουργεί στη Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου το «Δυο Μέρες Μόνο» της Δήμητρας Γαλάνη;

Έχει κολλήσει με κάποιο τραγούδι η Χριστίνα Μηλιού;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Θα πάρει μια ψαρόβαρκα ο (Γιάννης) Καπετάνιος;

Ποιο είναι το τραγούδι που έχει συνέχεια στο μυαλό της η Μαρία Καρλάκη;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Θυμάται εύκολα απ’ έξω στίχους η Daphne Lawrence;

Πως τα πάει ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος ερμηνεύοντας «Το ξεκρέμασα κι απόψε το παλιό μου μπουζουκάκι»;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Υπάρχει κάποιο τραγούδι που θα κάνει τον Στάθη Σχίζα να αρχίσει…τους χορούς;

Ποιο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα ξεσηκώνει τη Μαλού;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Μπορεί ο Θανάσης Πάτρας να δώσει ρεσιτάλ -a cappella- ερμηνείας;

Ποιο είναι το τραγούδι της Μαρινέλλας που συγκινεί τη Φαίη Ρουμπίνη;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Με ποιο στίχο ραπάρει, με μοναδικό στιλ, ο Γιώργος Αμούτζας;

Ποιο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου είναι το κόλλημα της Τάνιας;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Με ποιο τραγούδι ξεσηκώνεται και αρχίζει τους χορούς η Στέλλα Κονιτοπούλου;

Πως τα πήγε ο Χρήστος Κούτρας τραγουδώντας στα παρασκήνια «Γιατί εγώ, ναι μωρό μου εγώ, δεν γίνεται με τίποτα να αντικατασταθώ»;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Για ποιον νιώθει πως έχει γράψει όλα της τα τραγούδια η Σοφία Κουρτίδου;

Τι τραγουδάει από το μπάνιο μέχρι την προπόνηση κάθε εβδομάδα ο Γιάννης Σεβδικαλής;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Ποιο τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου συγκινεί βαθιά τη Ζωή Παπαδοπούλου;

Πώς τα πάει ο Μανώλης Κλωνάρης τραγουδώντας live… Dance With The Devil;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Ποιο τραγούδι των Μελισσών ξέρει απέξω κι ανακατωτά ο Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου;

Ποια τραγουδίστρια άγγιξε τον Φειδία με το κομμάτι που έγραψε για τον θάνατο του πατέρα της;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Τι σκέψεις κάνει συνέχεια η Άννα Μπεζάν τραγουδώντας;

Ποιο τραγούδι της Ματούλας Ζαμάνη αγαπά εξίσου η Άννα και ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Ποιο τραγούδι του πατέρα του συγκινεί τον Δημήτρη Κόκοτα;

Με ποιο κομμάτι σηκώνεται η Τραϊάνα Ανανία να χορέψει;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Με Michael Jackson ή με Queen έχει μεγαλύτερο κόλλημα ο Ίαν Στρατής;

Ποιο τραγούδι θεωρεί πως δεν μπορεί να πει καλά η Πηνελόπη Αναστασοπούλου;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⭐️ Just the Two Of Us ⭐️ (@j2us_gr)

Όλοι οι δρόμοι της διασκέδασης οδηγούν για άλλο ένα Σαββατόβραδο στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό πάρτι, στο Just the 2 of Us!

Just the 2 of Us

Αύριο, Σάββατο 16 Μαρτίου, στις 20:00 στον Alpha!