I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here: Ανεκδιήγητος καβγάς για Γαρδέλη-Ξιαρχό – «Μη σε φτύσω και σ’ αρέσει»

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τετάρτης 11 Οκτωβρίου το νέο ριάλιτι, I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here, δείχνοντας ωστόσο από νωρίς τη διάθεσή του.

Οι παίκτες, λίγη ώρα μετά την πρώτη γνωριμία με τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα, απομακρύνθηκαν με σκοπό να μεταβούν στο camp που θα τους φιλοξενήσει.

Κάποιοι μάλιστα δεν έκρυψαν τις αντιπάθειές τους. Πρωταγωνιστής σε αυτό το πρώτο επεισόδιο ήταν ο Τάσος Ξιαρχό, ο οποίος δεν έπαψε να βρίσκει ευκαιρίες να «πυροβολεί» τον Σταμάτη Γαρδέλη με τα σχόλια του. «Δεν θέλω να μάθω άλλο για αυτή την ιστορία την αρχαία που έχεις πάθει εμμονή! Βαρέθηκα! Πάρε έναν κίωνα και κάτσε επάνω, δηλαδή φτάνει πια» φώναξε, μεταξύ άλλων, ο χορογράφος στον δημοφιλή ηθοποιό.

«Ποιος Πλούτος, Ήφαιστος, Ηφαιστίωνας και Άρης; Δεν θα τα παίξουν όλα αυτά γιατί είσαι βαρετός! Μη σε φτύσω μεσ’ το στόμα τώρα… Μη σε φτύσω μεσ’ το στόμα και θα σ’ αρέσει η γεύση μου, έλα» πρόσθεσε ο Τάσος Ξιαρχό προκαλώντας, εύλογα, την αντίθεση κάποιων συμπαικτών του.

«Θες να παίζουμε συνέχεια αυτά που παίζει η τηλεόραση; Θα τα κόψουν όμως… Που παίζουν Κασσελάκη ας πούμε και Τάιλερ; Θες να παίζουμε αυτό;» ρώτησε, με τη σειρά του, ο Σταμάτης Γαρδέλης για να σπεύσει ο χορογράφος να του πάρει το φουλάρι του και να το πετάξει μακριά.

«Θεωρώ ότι έγινε εξεπίτηδες προκειμένου να δημιουργήσει μια αναστάτωση στον Τάσο λίγο πριν από τον αγώνα μιας και είναι συναγωνιστές στο συγκεκριμένο αγώνισμα και ήθελε να προκαλέσει» σημείωσε χαρακτηριστικά η Ραχήλ Μακρή στην κάμερα του Celebrity, το οποίο και μόλις ξεκίνησε…