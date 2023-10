I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here: Πρεμιέρα για το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ – Αυτές είναι οι δύο ομάδες – ΒΙΝΤΕΟ

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τετάρτης 11 Οκτωβρίου το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here».

Οι 14 παίκτες που πήραν μέρος προσγειώθηκαν στη ζούγκλα και κατά την άφιξη τους και λίγο πριν εισέλθουν στο χώρο που θα τους φιλοξενήσει χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 7.

Η Ραχήλ Μακρή ήταν η πρώτη που διάλεξε τη συμπαίκτριά της και αυτή ήταν η Αγγελική Ηλιάδη. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι Τάσος Ξιαρχό, Γιώργος Χειμωνέτος, Δήμητρα Αλεξανδράκη, Emilia Vodos και Πάνος Καλίδης.

Από την άλλη μεριά, την επιλογή στην αντίπαλη ομάδα την έκανε ο Νίκος Βαμβακούλας, ο οποίος φώναξε κοντά του την Ιωάννα Λίλη.

Σειρά για τη δεύτερη ομάδα πήραν οι Νίκος Αναδιώτης, Μπο, Μαρία Καλάβρια, Σταμάτης Γαρδέλης και Στέλλα Γεωργιάδου.

Αμέσως μετά τη δημιουργία των δύο ομάδων, οι παίκτες κατευθύνθηκαν στο camp που θα τους φιλοξενήσει, για να διαλέξουν τους χώρους τους.

Ο Τάσος Ξιαρχό μάλιστα, ήταν ο πρώτος που βρέθηκε στο camp κι επέλεξε το κρεβάτι του, προκαλώντας μια μικρή ενόχληση από τους υπόλοιπους παίκτες.