«Η Μικρή Γοργόνα»: Νέα «επίθεση» στην ταινία – Την αξιολογούν αρνητικά οι χρήστες

Οι επιθέσεις στην ταινία της Disney «Η Μικρή Γοργόνα», συνεχίζονται, αυτή την φορά στο IMDb.

Η απόφαση της Disney, να διαλέξει μία Αφροαμερικανή ηθοποιό για να υποδυθεί την Άριελ στην live-action ταινία «Η Μικρή Γοργόνα» έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Άδικων για κάποιους.

Η Άριελ συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό το 1989 μέσα από την ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney και βασίζεται σε βιβλίο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Η Άριελ όπως παρουσιάστηκε αρχικά από την Disney, ήταν μία λευκή και κοκκινομάλλα γοργόνα, σε αντίθεση με την σημερινή εκδοχή, που είναι μία μαύρη γοργόνα, την οποία και υποδύεται η Χάλι Μπέιλι.

Out of the sea… 🌊

Disney’s #TheLittleMermaid is now playing in theaters!

🎨: @eddieholly pic.twitter.com/6pA9eNtFLE

— The Little Mermaid (@LittleMermaid) May 30, 2023