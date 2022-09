«Η Μικρή Γοργόνα»: Χαμός στα social media—Χρήστες του Twitter «άσπρισαν» την μαύρη πριγκίπισσα της Disney

Πριν από λίγες ημέρες, η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της live-action ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα». Στο ρόλο της πριγκίπισσας της Disney, Άριελ, είναι η αφροαμερικανή ηθοποιός, Χάλι Μπέιλι, με το τρέιλερ να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στα social media.

Εκατοντάδες μικρά μαύρα κοριτσάκια, βλέποντας το τρέιλερ, γέμισαν με χαρά και ταυτίστηκαν αμέσως με την νέα Άριελ. Το TikTok γέμισε με βίντεο με αντιδράσεις των μικρών μαύρων κοριτσιών. Στα βίντεο, οι μητέρες απαθανατίζουν τις κόρες τους να κοιτούν για πρώτη φορά την μαύρη πριγκίπισσα της Disney. «Είναι σαν κι εμένα!», «Α, έχει κοτσιδάκια;», «Είναι ένα μαύρο κορίτσι!», είναι μερικά από τα σχόλια που ακούγονται από τα μικρά κορίτσια.

Πριν από την Χάλι Μπέιλι, μόνο μια μαύρη ηθοποιός είχε στεφθεί πριγκίπισσα της Disney. Η Άνικα Νόνι Ρόουζ, ως η φωνή της Τιάνα στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Η πριγκίπισσα και ο βάτραχος».

Η Μπέιλι ανέφερε στο Variety ότι ανοίγει νέους δρόμους χωρίς να αφήνει τις ρατσιστικές αντιδράσεις για το κάστινγκ να την ενοχλούν, ελπίζοντας να εμπνεύσει το νεανικό κοινό. «Θέλω το κοριτσάκι μέσα μου και τα μικρά κορίτσια σαν εμένα που παρακολουθούν να ξέρουν ότι είναι ξεχωριστά και ότι πρέπει να είναι πριγκίπισσες με κάθε τρόπο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι. Αυτή η διαβεβαίωση ήταν κάτι που χρειαζόμουν», δήλωσε η ηθοποιός.

Βέβαια δεν ήταν όλοι θετικοί με την επιλογή της Χάλι Μπέιλι για τον ρόλο της Άριελ. Πολύ γρήγορα στο Twitter έγινε viral το hashtag «#NotMyAriel», με πολλούς χρήστες να επικρίνουν την επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού, σημειώνοντας ότι η Μπέιλι δεν ταιριάζει με την εικόνα που έχουν όλοι για τη μικρή γοργόνα από την ταινία κινουμένων σχεδίων του 1989, δηλαδή ένα κορίτσι με λευκό δέρμα, κόκκινα μαλλιά και γαλανά μάτια.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Ρομπ Μάρσαλ, μιλώντας στο Variety, ανέφερε ότι η εντυπωσιακή οντισιόν της Μπέιλι ότι τον έκανε να δακρύσει, υπερασπίζοντας την επιλογή του για το ρόλο. «Μπορούσες να καταλάβεις αμέσως ότι κατάφερε να αξιοποιήσει το πάθος, τη φλόγα, την ψυχή, τη χαρά και την καρδιά της Άριελ», δήλωσε ο 61χρονος σκηνοθέτης για την 22χρονη ηθοποιό, «φαίνεται εκπληκτική με κόκκινα μαλλιά».

Μετά τις αντιδράσεις για την επιλογή της Χάλι Μπέιλι, δύο χρήστες του Twitter αποφάσισαν ότι ήταν έπρεπε να «διορθώσουν αυτό το λάθος». Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, ένα χρήστης του Twitter «άσπρισε» την μαύρη πριγκίπισσα της Disney. Ένας άλλος μοιράστηκε το νέο στιγμιότυπο από το τρέιλερ με τη λευκή Άριελ, γράφοντας «διόρθωσε τη Μικρή Γοργόνα».

Στη συνέχεια με νέο tweet, ο ίδιος χρήστης υποστήριξε ότι «αυτό είναι για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς, παρακαλώ μην το παρερμηνεύσετε με ρατσιστικό τρόπο»

🎶”Wish I could be part of that AI”🎶 pic.twitter.com/C1V8xogBgq

— Seraphim Rising (@OccupyWpg) September 12, 2022