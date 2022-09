Βασίλισσα Ελισάβετ: Μία και… μόνη διαδηλώτρια—«Καταργήστε την μοναρχία»

Η Laura Thomas-Walters, 29 ετών, είναι το μοναδικό πρόσωπο στο επίσημο τμήμα διαμαρτυρίας έξω από τον καθεδρικό ναό Llandaff, ενώ οι πολίτες συνωστίζονται στην ουρά για να αποτίσουν φόρο τιμής στην βασίλισσα Ελισάβετ. Η ουρά αναμονής φτάνει πλέον τα 8 χιλιόμετρα και πρέπει να περιμένουν περίπου 14 ώρες.

Η 29χρονη που είναι επιστήμονας παρακολουθείται από δύο αξιωματικούς. «Στον 21ο αιώνα σε μια δημοκρατική χώρα ένας μη εκλεγμένος αρχηγός κράτους δεν έχει θέση. Είναι ένα απαρχαιωμένο σύστημα ταξικής καταπίεσης και ταξικών ανισοτήτων που είναι ιδιαίτερα ειδεχθές σε μια εποχή που οι ανισότητες αυξάνονται τόσο γρήγορα» είπε για την απόφασή της να διαμαρτυρηθεί έστω και… μόνη.

The sole protester outside Llandaff cathedral so far – watched by two police officers. pic.twitter.com/bCvrcNlfqu

