Η μεγάλη ώρα του Γιώργου Λάνθιμου: Θα τον… πετύχει η Χρυσή Σφαίρα; Τι λένε κριτικοί και στοιχήματα

Μία ακόμη εξαιρετική βραδιά στην καριέρα του ετοιμάζεται να ζήσει ο Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος που θα βρίσκεται τα ξημερώματα (Ώρα Ελλάδος) στο Beverly Hilton του Λος Άντζελες για την απονομή των Χρυσών Σφαιρών.

Η ταινία του Poor Things διεκδικεί 7 βραβεία και κριτικοί του εξωτερικού δηλώνουν ότι θα πρέπει να κερδίσει την Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «Καλύτερη Κωμωδία ή Μιούζικαλ». Αρκετά καλές πιθανότητες στην ταινία Poor Things δίνουν και τα γραφεία στοιχημάτων.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης, που έχει βρεθεί στο παρελθόν στα Όσκαρ με την ταινία «η Ευνοούμενη» στην κατηγορία του «Καλύτερου σκηνοθέτη» θα έχει να αντιμετωπίσει μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως τον Μάρτιν Σκορσέζε, τον Κρίστοφερ Νόλαν και Μπράντλεϊ Κούπερ.

Οι πιθανότητες που δίνουν τα γραφεία στοιχημάτων

Μετά την κατάκτηση του Χρυσού Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας το Poor Things έχει να αντιμετωπίσει την μεγάλη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς, την Barbie. Σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων παρακάτω είναι οι πιθανότητες που συγκεντρώνει το Poor Things στις μεγάλες κατηγορίες.

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία / Μιούζικαλ

Poor Things – 9/10

Barbie – 6/5

The Holdovers – 13/2

American Fiction – 22/1

May December – 33/1

Air – 35/1

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Κρίστοφερ Νόλαν (Oppenheimer) – 1/10

Μάρτιν Σκορσέζε (Killers of the Flower Moon) – 5/1

Γιώργος Λάνθιμος (Poor Things) – 14/1

Γκρέτα Γκέργουιγκ (Barbie) – 20/1

Σελίν Σονγκ (Past Lives) – 25/1

Μπράντλεϊ Κούπερ (Maestro) – 33/1

Καλύτερη Ηθοποιός – Κωμωδία/Μιούζικαλ

Έμα Στόουον (Poor Things) – 5/18

Φαντάσια Μπαρίνο (The Colour Purple) – 7/1

Μάργκοτ Ρόμπι (Barbie) – 6/1

Άλμα Πόιστι (Fallen Leaves) – 18/1

Νάταλι Πόρτμαν (May December) – 20/1

Τζένιφερ Λόρενς (No Hard Feelings) – 50/1

Καλύτερος Υποστηρικτικός Ηθοποιός

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Oppenheimer) – 1/2

Ράιαν Γκόσλινγκ (Barbie) – 10/3

Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Killers of the Flower Moon) – 9/1

Μαρκ Ραφάλο (Poor Things) – 16/1

Γουίλεμ Νταφόε (Poor Things) – 40/1

Independent: «Άξια πανηγυρισμού μία νίκη του Poor Things»

Μερικές ώρες πριν την τελετή οι κριτικοί κινηματογράφου δίνουν τις δικές τους εκτιμήσεις και προτιμήσεις για τους νικητές των Χρυσών Σφαιρών. Ο συντάκτης της βρετανικής εφημερίδας Independent, Adam White εκτιμά ότι η ταινία Barbie θα φύγει με την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης ταινίας για κωμωδία/μιούζικαλ. Επιπλέον λέει ανοιχτά ότι είτε το Poor Things είναι το The Holdovers θα πρέπει να κερδίσουν.

«Το Poor Things είναι ένα όραμα και θα ήταν αθόρυβα ριζοσπαστικό για κάτι τόσο άτακτο να πάρει το βραβείο στο σπίτι. Αλλά μετά υπάρχει το The Holdovers, η πλήρης αντίθεση του Poor Things –ευγενική, συγκρατημένη και σχεδόν επώδυνα ανθρώπινη– αλλά θεέ μου, τι ταινία. Μια νίκη και για τις δύο θα ήταν άξια πανηγυρισμού», αναφέρει ο Adam White.

Για την κατηγορία Καλύτερου Σκηνοθέτη ο συντάκτης της Independent εκτιμά ότι νικής θα είναι ο Μπράντελϊ Κουπερ για το Μαέστρο. Ωστόσο εξηγεί ότι νικητές θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα ο Κρίστοφερ Νόλαν που δεν έχει κερδίσει ποτέ Χρυσή Σφαίρα.

Αντίθετα το δίκτυο Euronews πιστεύει ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν θα είναι ο μεγάλος νικητής. Υποστηρίζει, όμως, ότι ο Γιώργος Λάνθιμος ή η Σελίν Σονγκ θα πρέπει να φύγουν με το βραβείο. Στην κατηγορία καλύτερης ηθοποιού η Έμα Στόουν με την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ θεωρείται φαβορί αλλά θα πρέπει να κερδίσει την Μάργκοτ Ρόμπι.

Λίγα λόγια για το Poor Things

To «Poor Things», είναι ένας ύμνος στη γυναικεία χειραφέτηση, με πρωταγωνιστές την Έμα Στόουν, τον Γουίλεμ Νταφόε και τον Μαρκ Ράφαλο. Βασισμένος στο ομότιτλο βιβλίο του ‘Αλισντερ Γκρέι και σε σενάριο του Τόνι ΜακΝαμάρα, ο Έλληνας σκηνοθέτης αντιστρέφει το μύθο του Φρανκενστάιν και καταθέτει ένα καυστικό δοκίμιο για την ελευθερία και τη χαρά του σεξ, τις ταξικές ανισότητες, την ατομική και κοινωνική αυτοδιάθεση, την επιθυμία και την αγάπη.

Είναι μια μοντέρνα διασκευή του μύθου του Φρανκενστάιν βασισμένη στο ομότιτλο βραβευμένο βιβλίο του ‘Αλισντερ Γκρέι που κυκλοφόρησε το 1992. Η ιστορία, που εκτυλίσσεται στη βικτοριανή εποχή, αντικαθιστά το τέρας με την Μπέλα, μια όμορφη νεαρή, η οποία αυτοκτονεί για να ξεφύγει από τον βίαιο άντρα της. Την Μπέλα επαναφέρει στη ζωή ένας εκκεντρικός επιστήμονας, ο Γκόντγουιν Μπάξτερ. Της δίνει, όμως, το μυαλό ενός μωρού. Τελικά η Μπέλα το σκάει με τον Ντάνκαν, έναν αμφιβόλου ηθικής δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης. Απελευθερωμένη από τις προκαταλήψεις της εποχής της, η Μπέλα εξερευνά τον εαυτό της και διεκδικεί την ισότητα και την ελευθερία της.

«Είναι μια ταινία που δεν περιγράφεται εύκολα. Μου είναι δύσκολο να εξηγήσω τι είναι» είχε δηλώσει ο Γιώργος Λάνθιμος στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Βενετίας, μετά τις δημοσιογραφικές προβολές. «Βασιστήκαμε στο μυθιστόρημα, αλλάξαμε λίγο τη δομή του, ωστόσο μείναμε αρκετά πιστοί. Απ’ όταν διάβασα το βιβλίο, ήξερα ότι η ταινία θα εστιάζει στον χαρακτήρα της Μπέλα, θ’ ακολουθήσει την δική της οπτική. Μιας γυναίκας με ελεύθερη σκέψη, χωρίς φόβο και προκαταλήψεις, που βιώνει τον κόσμο με τους δικούς της όρους. Αυτή την κατεύθυνση ακολουθήσαμε στην ταινία. Αλλά και το χιούμορ, οι ήρωες, το ύφος, η ουσία του μυθιστορήματος βρίσκεται μέσα στην ταινία» πρόσθεσε.