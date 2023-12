Χρυσές Σφαίρες: 7 υποψηφιότητες ο Γιώργος Λάνθιμος για την ταινία «Poor Things» – Η μάχη με Barbie, Oppenheimer και Σκορσέζε

Μία ακόμη μεγάλη αναγνώριση εισπράττει ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος, που διεκδικεί 7 Χρυσές Σφαίρες με την ταινία του «Poor Things».

Οι Χρυσές Σφαίρες θεωρούνται προπομπός για την μεγάλη βραδιά των Όσκρα. Τα βραβεία απονέμονται από την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλυγουντ και αποτελούν μεγάλη διάκριση για τους ηθοποιούς και τις ταινίες που είναι υποψήφιες.

Πρώτη στην λίστα με τις φετινές υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες είναι η η ταινία «Barbie», που διεκδικεί 9 βραβεία. Πραγματικό πολιτιστικό και εμπορικό φαινόμενο, η ταινία με τη σκηνοθετική υπογραφή της Αμερικανίδας Γκρέτα Γκέργουιγκ είναι προτεινόμενη μεταξύ άλλων για τα βραβεία «καλύτερη κωμωδία», «καλύτερος/η σκηνοθέτης/ιδα» και «καλύτερο τραγούδι».

Την ακολουθεί η ταινία “Oppenheimer“ του Κρίστοφερ Νόλαν, ένα πορτρέτο για τον εμπνευστή της ατομικής βόμβας, που έχει συγκεντρώσει 8 υποψηφιότητες. Μεταξύ αυτών εκείνες της «καλύτερης δραματικής ταινίας» και «καλύτερου/ης σκηνοθέτη/ιδας».

Εκτός των δύο αυτών ταινιών, που μονοπωλούν τις υποψηφιότητες των Golden Globes, το πόντιουμ των υποψηφιοτήτων συμπληρώνουν οι ταινίες “Killers of the Flower Moon“ (Οι δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού) του Μάρτιν Σκορσέζε και “Poor Things” του Γιώργου Λάνθιμου, με 7 υποψηφιότητες η κάθε μία.

Στις Χρυσές Σφαίρες, την τελετή απονομής βραβείων του Χόλιγουντ που ανοίγει τη σεζόν στις ΗΠΑ, διακρίνονται επίσης οι τηλεοπτικές σειρές “Succession” και “The Last Of Us”.

Η 81η τελετή των Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί στο Μπέβερλι Χιλς (Καλιφόρνια), την 7η Ιανουαρίου και θα μεταδοθεί από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Ακολουθεί η λίστα των υποψηφιοτήτων σε βασικές κατηγορίες:

Καλύτερη δραματική ταινία: “Anatomy of a Fall”, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Past Lives”, “The Zone of Interest”

Καλύτερη κωμωδία ή Μιούζικαλ: “Air”, “American Fiction”, “Barbie”, “The Holdovers”, “May December”, “Poor Things”.

Καλύτερος Ηθοποιός, δραματική ταινία: Μπράντλεϊ Κούπερ, “Maestro”, Λεονάρντο ντι Κάπριο “Killers of the Flower Moon”, Κόλμαν Ντομίνγκο “Rustin”, Μπάρι Κίογκαν “Saltburn”, Κίλιαν Μέρφι, “Oppenheimer”, Άντριου Σκοτ “All of Us Strangers”.

Καλύτερη ηθοποιός, δραματική ταινία: Λίλι Γκλαντστόουν,“Killers of the Flower Moon”, Κάρει Μάλιγκαν, “Maestro”, Σάντρα Χιούλερ,“Anatomy of a Fall”, Ανέτ Μπένινγκ “Nyad”, Γκρέτα Λι, “Past Lives”, Κέιλι Σπένι “Priscilla”.

Καλύτερος Ηθοποιός, κωμωδία ή μιούζικαλ: Νίκολας Κέιτζ “Dream Scenario”, Τίμοθι Σαλαμέ “Wonka”, Ματ Ντέιμον “Air”, Πολ Τζιαμάτι “The Holdovers”, Χοακίν Φοίνιξ “Beau is Afraid”, Τζέφρι Ράιτ “American Fiction”.

Καλύτερη ηθοποιός, κωμωδία ή μιούζικαλ: Φαντάσια Μπαρίνο “The Color Purple”, Τζένιφερ Λόρενς “No Hard Feelings”, Νάταλι Πόρτμαν “May December”, Άλμα Πόιστι, “Fallen Leaves”, Μάργκοτ Ρόμπι “Barbie”, Έμα Στόουν “Poor Things”

Β’ ανδρικός ρόλος: Γουίλεμ Νταφόε “Poor Things”, Ρόμπερτ ντε Νίρο “Killers of the Flower Moon”, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ “Oppenheimer”, Ράιαν Γκόσλινγκ “Barbie”, Τσαρλς Μέλτον “May December”, Μαρκ Ράφαλο “Poor Things”.

Β’ γυναικείος ρόλος: Έμιλι Μπλαντ “Oppenheimer”, Ντάνιελ Μπρουκς, “The Color Purple”, Τζόντι Φόστερ “Nyad”, Τζούλιαν Μουρ “May December”, Ρόζαμαντ Πάικ “Saltburn”, Νταβίν Τζόι Ράντολφ “The Holdovers”.

Καλύτερη σκηνοθεσία: Μπράντλεϊ Κούπερ “Maestro”, Γκρέτα Γκέργουιγκ “Barbie”, Γιώργος Λάνθιμος “Poor Things”, Κρίστοφερ Νόλαν “Oppenheimer”, Μάρτιν Σκορσέζε “Killers of the Flower Moon”, Σελίν Σονγκ “Past Lives”.

Καλύτερο Σενάριο: “Barbie” “Poor Things” “Oppenheimer” “Killers of the Flower Moon” “Past Lives” “Anatomy of a Fall”.

Καλύτερες τηλεοπτικές δραματικές σειρές: “Succession” “The Last of Us” “The Crown” “The Morning Show” “The Diplomat” “1923”

Καλύτερες τηλεοπτικές κωμικές σειρές ή μιούζικαλ: “The Bear” “Ted Lasso” “Abbott Elementary” “Only Murders in the Building” “Jury Duty” “Barry”.

Καλύτερο πρωτότυπο μουσικό θέμα: Τζέρσκιν Φέντριξ “Poor Things”, Λούντβιγκ Γκόρανσον “Oppenheimer”, Τζο Χισάισι “The Boy and the Heron”, Μίκα Λεβί “The Zone of Interest”, Ντάνιελ Πέμπερτον Spider-Man: “Across the Spider-Verse”, Ρόμπι Ρόμπερτσον “Killers of the Flower Moon”.