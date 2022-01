House of the Dragon: Τι αποκάλυψε ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν

Η πολυαναμενόμενη σειρά prequel του «Game of Thrones», House of the Dragon, που θα κυκλοφορήσει το 2022, έχει ήδη κερδίσει την έγκριση του πιο αξιοσέβαστου θεατή της: του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν (George RR Martin).

Ο Αμερικανός συγγραφέας αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό του ότι έχει δει μία «πρόχειρη κόπια του πρώτου επεισοδίου και «το λάτρεψε».

Η σειρά «House of the Dragon» είναι σύμφωνα με το IMDb.com «η πιο αναμενόμενη νέα σειρά».

«Είναι μια μία μεγάλη λίστα από σειρές που βρίσκονται στην κορυφή» πρόσθεσε ο συγγραφέας και αναφέρθηκε στις σειρές «Tolkien», «Sandman», αλλά και σε σειρές της Marvel και το «Star Wars».

House of the Dragon: 200 χρόνια πριν από τον πόλεμο για τον «Σιδερένιο Θρόνο»

Το spinoff prequel διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από τον πόλεμο για τον «Σιδερένιο Θρόνο» στην επική σειρά φαντασίας «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου» («A Song of Ice and Fire») του Μάρτιν, στην οποία βασίστηκε το «Game of Thrones».

Το «House of the Dragon» εξιστορεί την άνοδο του Οίκου των Ταργκάριεν στην εξουσία στα Επτά Βασίλεια του Γουέστερος.

«Είναι σκοτεινό, είναι δυνατό, είναι εσωτερικό…», συνέχισε ο Μάρτιν στο ιστολόγιό του «Not a Blog».

Αναφερόμενος στους δημιουργούς της τηλεοπτικής σειράς Ράιαν Τζ. Κόνταλ και Μιγκέλ Σάποκνικ, ο Μάρτιν είπε ότι «έκαναν καταπληκτική δουλειά και με το καστ… όπως και στο Game of Thrones, οι περισσότεροι θεατές θα έχουν ακούσει μόνο για μερικούς από τους ηθοποιούς, αλλά νομίζω ότι θα ερωτευτούν πολλούς περισσότερους».

Ο Μάρτιν κατέληξε: «Νομίζω ότι οι Ταργκάριεν βρίσκονται σε πολύ καλά χέρια. Πιστεύω ότι θα πάνε μακριά. Δεν νομίζω ότι θα σας απογοητεύσουν» είπε και δήλωσε «ενθουσιασμένος».

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ, Insider