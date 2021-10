House of the Dragon: Αυτό είναι το τρέιλερ του prequel της σειράς Game of Thrones

Η σειρά prequel του Game of Thrones θα ονομάζεται House of the Dragon έρχεται. Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη σειρά του HBO, που θα μας μεταφέρει εκατοντάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game Of Thrones και θα αφηγηθεί την ιστορία της οικογένειας Targaryen.

Βασίζεται στο μυθιστόρημα του συγγραφέα George RR Martin “Fire & Blood” του 2018. Έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2022 στην υπηρεσία ροής HBO Max στις ΗΠΑ.



Οι δράκοι κάνουν τους βασιλιάδες και όχι το αντίθετο…

Πρόσφατα σε δήλωση του ο George R.R. Martin επιβεβαίωσε πως θα δούμε 17 δράκους στην σειρά.

«Πάντα πίστευα πως αυτή ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, και μου αρέσει, οπότε ανυπομονώ να την δω να ζωντανεύει. Και φυσικά ανυπομονώ για τους δράκους. Προφανώς και αγαπώ τους δράκους, είχαμε τρεις από αυτούς στο Game of Thrones και τώρα έχουμε 17.

Και όλοι θα έχουν την δική τους προσωπικότητα, θα είναι εύκολο να τους αναγνωρίσεις όταν τους βλέπεις με τα χρώματα τους και όλα αυτά. Γιατί οι δράκοι έχουν προσωπικότητες στα βιβλία και θα είναι υπέροχο να το δούμε αυτό να ζωντανεύει. Και τους καβαλάρηδες, όλα αυτά είναι υπέροχα» περιέγραψε.