Eurovision: 9 καλλιτέχνες ζητούν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σε μία ομολογουμένως ασυνήθιστη κίνηση προχώρησαν εννιά καλλιτέχνες που θα εκπροσωπήσουν τις χώρες τους στην φετινή Eurovision. Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι της Ιρλανδίας, της Βρετανίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, του Σαν Μαρίνο, της Ελβετίας, της Δανίας, της Λιθουανίας και της Φινλανδίας, ανάρτησαν δήλωση στην οποία ζητούν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την επικράτηση μόνιμης ειρήνης καθώς και την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ.

Τονίζουν πως είναι ενάντια στον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία, ενώ την δήλωσή τους, ανάρτησε και ο εκπρόσωπος του Βελγίου (Mustii), προκειμένου να δείξει πως συμφωνεί με το εν λόγω κείμενο.

Περισσότεροι από 450 queer καλλιτέχνες, άτομα και οργανώσεις κάλεσαν τον διαγωνιζόμενο της Eurovision στο Ηνωμένο Βασίλειο, Όλι Αλεξάντερ, να μποϊκοτάρει τον φετινό διαγωνισμό σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη.

Η ηθοποιός Maxine Peake και η μυθιστοριογράφος και θεατρική συγγραφέας Sarah Schulman είναι μεταξύ των υπογραφόντων της ανοιχτής επιστολής που καλεί τον τραγουδιστή να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό του Μαΐου λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η επιστολή, η οποία δημοσιεύτηκε στο Instagram από την οργάνωση Queers for Palestine, έχει ως εξής: «Συμμεριζόμαστε το όραμα της queer χαράς που προσφέρεις μέσα από τη μουσική σου και ενστερνιζόμαστε την πίστη σου στη συλλογική απελευθέρωση για όλους. Σε αυτό το πνεύμα, όπως μεταδίδει και ο Guardian σου ζητάμε να ακούσεις το κάλεσμα των Παλαιστινίων και να αποσυρθείς από τη Eurovision … Δεν μπορεί να υπάρξει καμία γιορτή με ένα κράτος που διαπράττει απαρτχάιντ και γενοκτονία».

«Σε μια εποχή που χρειαζόμαστε κατεπειγόντως απόδοση ευθυνών, η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision θα επέτρεπε και θα κάλυπτε τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Περισσότεροι από 1.000 Σουηδοί καλλιτέχνες ζήτησαν να απαγορευτεί η συμμετοχή του Ισραήλ και περισσότεροι από 1.400 Φινλανδοί μουσικοί υπέγραψαν ομοίως ψήφισμα για την απαγόρευση της συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό

Άλλοι υπογράφοντες είναι οι ηθοποιοί Indya Moore και Brigette Lundy-Paine, οι μουσικοί Goat Girl, H Sinno και Chardine Taylor-Stone, καθώς και οι συγγραφείς Jason Okundaye και Jamie Windust.

Σε απάντηση της ανοιχτής επιστολής, η Παλαιστινιακή Εκστρατεία για το Ακαδημαϊκό και Πολιτιστικό Μποϊκοτάζ του Ισραήλ δήλωσε: «Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων πολλών queer καλλιτεχνών, που υποστηρίζουν το μποϊκοτάζ της Eurovision 2024 λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ».

«Αυτή είναι η στιγμή για τους συμμετέχοντες στη Eurovision, συμπεριλαμβανομένου του Όλι Αλεξάντερ, να γράψουν ιστορία, αντί να την αφήσουν να τους προσπεράσει».

🏳️‍🌈 More than 450 queer artists, individuals, organisations call on Olly Alexander to withdraw from Eurovision because of the inclusion of apartheid Israel, despite its ongoing genocidal assault on Gaza.

