Χρυσές Σφαίρες: Όλες οι υποψηφιότητες – Το μεγάλο φαβορί

Διεκδικώντας οκτώ βραβεία σε ισάριθμες κατηγορίες, η μαύρη κωμωδία «Τα πνεύματα του Ινισέριν», κυριαρχεί στις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, καθώς η τελετή θα επιστρέψει φέτος στους τηλεοπτικούς δέκτες, έναν χρόνο μετά το σκάνδαλο περί ρατσισμού, σεξισμού και διαφθοράς εκ μέρους των διοργανωτών που είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της από την τηλεόραση.

Ο Ιρλανδός πρωταγωνιστής των «Πνευμάτων», ο Κόλιν Φάρελ και ο σκηνοθέτης Μάρτιν ΜακΝτόνα είναι μεταξύ των διεκδικητών. Η ταινία θα διεκδικήσει επίσης το βραβείο καλύτερης κωμωδίας στην τελετή που θα διοργανωθεί στις 10 Ιανουαρίου.

Η σουρεαλιστική κωμωδία «Τα πάντα όλα» (Everything Everywhere All At Once) ακολουθεί με έξι υποψηφιότητες ενώ το «Babylon», για τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ και το ημιαυτοβιογραφικό «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι υποψήφια σε πέντε κατηγορίες.

Η τελετή θα μεταδοθεί από το NBC.

Ακολουθούν οι υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες

Καλύτερη δραματική ταινία:

«Avatar: The Way of Water»

«Elvis»

«The Fabelmans»

«Tar»

«Top Gun: Maverick»

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ:

«Babylon»

«Τα πνεύματα του Ινισέριν»

«Τα πάντα όλα»

«Glass Onion: A Knives Out Mystery»

«Το τρίγωνο της θλίψης»

Καλύτερος ηθοποιός, σε δραματική ταινία:

Όστιν Μπάτλερ, «Elvis»

Μπρένταν Φρέιζερ, «Η Φάλαινα»

Χιου Τζάκμαν, «The Son»

Μπιλ Νάι, «Living»

Τζέρεμι Πόουπ, «The Inspection»

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική ταινία

Κέιτ Μπλάνσετ, «Tar»

Ολίβια Κόλμαν, «Empire Of Light»

Βαϊόλα Ντέιβις, «Η γυναίκα βασιλιάς»

Άνα ντε Άρμας, «Blonde»

Μισέλ Ουίλιαμς, «The Fabelmans»

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμωδία ή μιούζικαλ

Ντιέγκο Κάλβα, «Babylon»

Ντάνιελ Κρεγκ, «Glass Onion: A Knives out Mystery»

Άνταμ Ντράιβερ, «Λευκός Θόρυβος»

Κόλιν Φάρελ, «Τα πνεύματα του Ινισέριν»

Ραλφ Φάινς «Το μενού»

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμωδία ή μιούζικαλ

Λέσλι Μάνβιλ, «Η κυρία Χάρις πάει στο Παρίσι»

Μαργκότ Ρόμπι, «Babylon»

Άνια Τέιλορ-Τζόι, «Το Μενού»

Έμα Τόμσον, «Καλύ τύχη, Λίο Γκράντε»

Μισέλ Γεό, «Τα πάντα όλα»

Καλύτερος σκηνοθέτης:

Ντάνιελ Κουάν, «Τα πάντα όλα»

Μπαζ Λούρμαν, «Έλβις»

Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Τα πνεύματα του Ινισέριν»

Στίβεν Σπίλπεργκ «The Fabelmans»

Καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά:

«Better Call Saul»

«The Crown»

«House of the Dragon»

«Ozark»

«Severance»

Καλύτερη τηλεοπτική κωμωδία ή μιούζικαλ:

«Abbott Elementary»

«The Bear»

«Hacks»

«Only Murders in the Building»

«Wednesday»