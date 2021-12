Χρυσές Σφαίρες: Σάρωσαν τις υποψηφιότητες οι “Belfast” και “The Power of the Dog”

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες ανακοινώθηκαν σήμερα, διοργάνωση που έχει βυθιστεί σε περίοδο αναταραχής και αβεβαιότητας, μετά τις επικρίσεις και το μποϊκοτάζ καθώς κατηγορείται για έλλειψη πολυπολιτισμικότητας και διαφάνειας. Να σημειωθεί ότι η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA), που απαρτίζει την κριτική επιτροπή αυτών των βραβείων, βρίσκεται εδώ και μήνες υπό πίεση έπειτα από κατηγορίες ρατσισμού, σεξισμού, παρενόχλησης και διαφθοράς.

Παραδοσιακά, η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών προσέλκυε όλους τους διεθνείς αστέρες της μεγάλης οθόνης. Όμως, φέτος, οι πρωταγωνιστές αναμένεται να κρατήσουν αποστάσεις από μια βραδιά που το τηλεοπτικό δίκτυο NBC αρνήθηκε να μεταδώσει.

«Δεν θα είναι η ίδια εκδήλωση όπως είχαμε συνηθίσει, όμως έχουμε πει ότι θα προχωρήσουμε στις υποψηφιότητες και θα απονείμουμε τα βραβεία ό,τι κι αν συμβεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πρόεδρος της HFPA Χέλεν Χένε, κατά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων στο Μπέβερλι Χιλις νωρίς το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα, από έναν καλεσμένο έκπληξη, τον ράπερ Σνουπ Ντογκ. «Η απονομή των βραβείων μας έχει μακρά ιστορία και θέλουμε απλά να συνεχίσουμε, όπως πάντα κάναμε», εξήγησε η ίδια.

Οι κυρίαρχοι των υποψηφιοτήτων

Στις υποψηφιότητες κυριάρχησαν οι δραματικές ταινίες “The Power of the Dog” της Τζέιν Κάμπιον και “Belfast” του Κένεθ Μπράνα, με επτά υποψηφιότητες η κάθε μία για την 79η τελετή.

Στην κατηγορία της καλύτερης δραματικής ταινίας διεκδικούν επίσης το βραβείο το “Coda: Στον ρυθμό της καρδιάς”, το “Dune” και το “Η μέθοδος των Γουίλιαμς”.

Από την πλευρά της τηλεόρασης, η σειρά “Succession” θεωρείται το φαβορί στην τελετή της 9ης Ιανουαρίου, με πέντε υποψηφιότητες.

Οι Χρυσές Σφαίρες ανοίγουν παραδοσιακά τη σεζόν των κινηματογραφικών βραβείων του Χόλιγουντ και θεωρούνται ως σχεδόν το ίδιο διαπρεπείς με τα Όσκαρ στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Όμως, το μέλλον τους φαντάζει πλέον αβέβαιο.

Περισσότεροι από 100 υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων είχαν γράψει στη HFPA τον περασμένο Μάρτιο ζητώντας να βάλει ένα τέλος σε «συμπεριφορές που ευνοούν τις διακρίσεις και είναι μη επαγγελματικές, στην έλλειψη ηθικής και τις κατηγορίες για διαφθορά».

Μπροστά στο σκάνδαλο, ο οργανισμός ανακοίνωσε σύντομα μια σειρά μεταρρυθμίσεων, ιδίως την ένταξη χωρίς προηγούμενο νέων μελών για να βελτιωθεί η αντιπροσώπευση των μειονοτικών ομάδων στους κόλπους της.

Όμως, επικριτές της, όπως οι ηθοποιοί Σκάρλετ Γιόχανσον και Μαρκ Ράφαλο, κατήγγειλαν δημοσίως αυτές τις μεταρρυθμίσεις ως ανεπαρκείς, ενώ ο Τομ Κρουζ έστειλε πίσω στην Ένωση τις τρεις Χρυσές Σφαίρες που του είχαν απονεμηθεί, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας.

Μεγάλα στούντιο, όπως η Warner Bros, το Netflix και η Amazon ανακοίνωσαν ότι δεν θα εργαστούν πλέον με την HFPA, όσο σημαντικές αλλαγές δεν υλοποιούνται.

Να σημειωθεί, ότι η Ένωση δέχθηκε έντονη αρνητική κριτική επειδή από τις υποψηφιότητες των 78ων Χρυσών Σφαιρών απουσίαζαν όλες οι φετινές ταινίες με έγχρωμους συντελεστές, όπως οι «Da 5 Bloods», «One Night in Miami», «Ma Rainey’s Black Bottom» και «Judas and the Black Messiah».