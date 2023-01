Χρυσές Σφαίρες 2023: Τα «καρφιά» του Έντι Μέρφι στον Γουίλ Σμιθ για το χαστούκι των Όσκαρ

Η 80η τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες είχε και τα παραλειπόμενα της και τις στιγμές που έγιναν viral ήδη, με τον Έντι Μέρφι να ρίχνει τα “καρφιά” του στον Γουίλ Σμιθ, ο οποίος πέρσι είχε χαστουκίσει τον Κρις Ροκ στη σκηνή των Όσκαρ.

Ο κωμικός δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει ένα εύστοχο αστείο κατά την αποδοχή του βραβείου Cecil B. DeMille για την καριέρα του. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ανέφερε ότι είναι «στη showbiz για 46 χρόνια και στον κινηματογράφο για 41 χρόνια».

Αφού ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους συνεργάτες του, τους παραγωγούς και τον ατζέντη του, ο Μέρφι επέλεξε να ολοκληρώσει την ομιλία του με μερικές σοφές συμβουλές για όσους ονειρεύονται να γίνουν μεγάλα ονόματα στη showbiz.

Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry:

1) Pay your taxes.

2) Mind your business.

3) Keep Will Smith’s wife’s name out your f—ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz

— Variety (@Variety) January 11, 2023