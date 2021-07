Netflix: Αρκετές νέες σειρές και ταινίες στο ελληνικό Top10 - Έκπληξη στο No1 - BINTEO

Το Top10 του ελληνικού Netflix ανανεώθηκε και έχει αρκετές νέες προσθήκες. Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα ανανεώνει συνεχώς το περιεχόμενό της και έχουν πάντα κάτι νέο να δουν οι συνδρομητές της.

Στην κορυφή βρίσκεται η σειρά "Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι" με νέα επεισόδια. Στη 2η θέση είναι η σειρά κινουμένων σχεδίων "Rick and Morty", ενώ στη 3η θέση βρίσκεται η σειρά φαινόμενο του Netflix, "Sex/Life". Στο top10 παραμένουν το ριάλιτι "Too Hot to Handle" και οι δραματικές σειρές "Elite" και "New Amsterdam".

Αναλυτικά το Top10 του ελληνικού Netflix: 10. Η Ζωή Κρύβει Εκπλήξεις

Μια δικηγόρος επιστρέφει στο νησί όπου μεγάλωσε για να πείσει έναν παλιό φίλο να αναλάβει την οικογενειακή εταιρεία, μα τα αισθήματα που ξυπνάνε σύντομα γίνονται εμπόδιο.

9. Άτυπος

Όταν ένας έφηβος με αυτισμό αποφασίζει να βρει κοπέλα, η προσπάθειά του για ανεξαρτησία βάζει ολόκληρη την οικογένειά του σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας.

8. Ελίτ Ένας αυστηρός διευθυντής και τέσσερις νέοι μαθητές καταφθάνουν στο Λας Ενθίνας και μαζί τους έρχονται νέα ρομαντικά ειδύλλια, έντονες φήμες και ένα ολόφρεσκο μυστήριο. 7. Ίγκορ Γκρομ: Ο Γιατρός της Μάστιγας του Εγκλήματος Όταν μια σειρά φόνων από έναν μασκοφόρο εκδικητή προκαλεί χάος στην πόλη, ένας ντετέκτιβ και ο άπειρος συνεργάτης του είναι οι μόνοι που μπορούν να τον σταματήσουν.

6. Too Hot To Handle Στις ακτές του παραδείσου, πανέμορφοι εργένηδες γνωρίζονται και συναναστρέφονται. Όμως, για να κερδίσουν το βραβείο των 100.000 δολαρίων πρέπει να απέχουν από το σεξ.

5. New Amsterdam Το παλαιότερο νοσοκομείο της Αμερικής υποδέχεται έναν νέο, αντικομφορμιστή διευθυντή, τον Δρα Μαξ Γκούντγουιν, που θέλει να αλλάξει το κατεστημένο και να σώσει ζωές.

4. Η Μαγείρισσα του Κασταμάρ

Μαδρίτη του 1720. Μια μαγείρισσα κεντρίζει το ενδιαφέρον ενός χήρου δούκα καθώς επιστρέφει στην αριστοκρατική κοινωνία. Βασισμένο στο βιβλίο του Φερνάντο Τζ. Μούνιεθ.

3. Sex/life

Το τολμηρό παρελθόν μιας γυναίκας συγκρούεται με τη σημερινή της κατάσταση ως παντρεμένης με παιδιά, καθώς φαντασιώνεται διαρκώς τον πρώην της που επιστρέφει στη ζωή της.

2. Rick and Morty - Νέα επεισόδια Στα πάντα και σε τίποτα δεν χωράει η λογική, όταν η αλλόκοτη διάνοια Ρικ και ο εγγονός του, Μόρτι, ταξιδεύουν σε άλλες διαστάσεις και δαμάζουν τον χρόνο και το διάστημα.

1. Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι

Θέλοντας να κάνει μια νέα αρχή, μια νοσοκόμα μετακομίζει από το Λ.Α. σε μια απομακρυσμένη πόλη της βόρειας Καλιφόρνιας και ξαφνιάζεται με αυτό και αυτόν που συναντά.