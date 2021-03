Στην απόφαση να επισπεύσει το τέλος του «Battle of the couples» και να συρρικνώσει τον αριθμό των επεισοδίων προχώρησε ο Alpha, μετά τις χαμηλές επιδόσεις του ριάλιτι σχέσεων. Σε πρώτη φάση, το κανάλι έβγαλε το «Battle of the couples» από τη ζώνη του «Survivor», διατηρώντας από τα τέσσερα μόνο τα δύο επεισόδια την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Ταυτόχρονα, δόθηκε οδηγία στην εταιρεία παραγωγής να «μαζέψει» το ριάλιτι, ώστε να φτάσει πολύ πιο γρήγορα στον τελικό, καθώς αποφασίστηκε ότι δεν γίνεται να διακοπεί ξαφνικά χωρίς να αναδειχθεί νικητής, λόγω δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία για τα δικαιώματα του ξένου φορμάτ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Reallife.

Οι εξαιρετικά χαμηλές πτήσεις στους πίνακες της τηλεθέασης σήμαναν συναγερμό στον Alpha, που είδε το νέο του ριάλιτι να υποχωρεί σε ποσοστό 4%. Αμέσως συγκλήθηκαν συσκέψεις στελεχών για να αποτιμηθεί η ζημιά, ενώ η αποτυχία αποδόθηκε σε πρώτη φάση στην… επιτυχία του ανταγωνισμού, που έχει τοποθετηθεί τόσο δυναμικά, ώστε να μην αφήνει κενά για άλλα προγράμματα. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η πρόβλεψη της διεύθυνσης προγράμματος για τη «Μάχη των ζευγαριών» ήταν για ποσοστό 15%-17%, η απόκλιση από την πραγματικότητα του 4% είναι τεράστια και -όπως εκτιμάται- δύσκολα αναστρέψιμη. Η πτώση είναι τέτοια, που δεν «σώζεται» με αλλαγές σε ζώνη μετάδοσης και άλλα τέτοια πειράματα. Με αυτά τα ποσοστά τηλεθέασης και με μέσο κόστος ανά επεισόδιο από 50.000 έως 70.000 ευρώ, το «Battle of the couples» δεν είναι βιώσιμο. Το μέγα ζήτημα που τίθεται τώρα σε ανώτατο επίπεδο είναι να περιοριστεί η οικονομική ζημιά.