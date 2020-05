Πολλά έχουν ακουστεί για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει την Άσπα Τσίνα στο J2US, μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από το σόου για λόγους υγείας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Ευτυχείτε» του OPEN αυτές τις ημέρες η παραγωγή αναζητεί τον αντικαταστάτη της Άσπας, ο οποίος θα γίνει ζευγάρι με τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη Η Κατερίνα Καινούργια αποκάλυψε ότι τη θέση της Άσπας θα πάρει τελικά ένας άνδρας. Πρόκειται για τον Γιώργο Λιβάνη, ο οποίος είχε αποχωρήσει το περασμένο Σάββατο από το Just the 2 Us, μαζί με τη Χριστίνα Βραχάλη. "Υπάρχει μία πρόταση "βόμβα" που έκανε η εταιρεία παραγωγής προς το βρετανικό κανάλι, BBC, το οποίο έχει και τα δικαιώματα του παιχνιδιού. Οι υπεύθυνοι του OPEN δεν θέλουν να είναι γυναίκα παρτενέρ, αλλά να είναι άνδρας μαζί με τον Πρίαμο. Και θα είναι ο Γιώργος Λιβάνης" ανέφερε η παρουσιάστρια του OPEN. Διευκρίνισε μάλιστα ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς ο τελευταίος επαγγελματίας τραγουδιστής που αποχωρεί μπορεί να επιστρέψει.

"Είναι κάτι που είχα συζητήσει πριν από λίγες ώρες, χθες το βράδυ δηλαδή. Εμείς είχαμε δεθεί πιο πολύ και με τον Μάριο και με την Άσπα, ήμασταν συνέχεια μαζί μπορώ να πω. Επειδή είναι μια παραγωγή που πραγματικά έχω μες στην καρδιά μου ήθελα να συνεχίσω να στηρίζω και το παιχνίδι και τον Μάριο δεν θα μπορούσα πω κάτι άλλο παρά ναι", είπε από τη πλευρά του ο Γιώργος Λιβάνης στην πρωινή εκπομπή του Open.