The Crown: Το ταξίδι που έκαναν Καρόλος και Νταϊάνα λίγο πριν χωρίσουν

Η πολυαναμενόμενη 5η σεζόν του «The Crown» θα περιλαμβάνει το ταξίδι του πρίγκιπα Κάρολου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1991 στην Ιταλία.

Αυτό αποκαλύπτεται από πρόσφατη φωτογραφία από τα γυρίσματα της δραματική σειράς, με θέμα τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν τον Κάρολο και την Νταϊάνα είναι οι Ντόμινικ Γουέστ και Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι.

Our new Prince Charles (Dominic West) and Princess Diana (Elizabeth Debicki). pic.twitter.com/2QIMOhY1dE

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 17, 2021