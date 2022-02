Zendaya: Θύελλα αντιδράσεων για το κέρινο ομοίωμα τής

Η Zendaya απέκτησε ένα νέο κέρινο ομοίωμα, το οποίο οδήγησε σε ένα διαδικτυακό debate. Πριν από λίγες μέρες, το μουσείο της Madame Tussauds του Λονδίνου ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός καινούριου κέρινου ομοιώματος για την 25χρονη ηθοποιό.

Δημοσιεύοντας μερικές εικόνες του στον επίσημο λογαριασμό του μουσείου στο Instagram, ο κόσμος πήρε μια γεύση από το τελικό αποτέλεσμα. Η ανάρτηση έγινε κατευθείαν viral, όμως οι αντιδράσεις των χρηστών του διαδικτύου δεν ήταν τόσο θετικές όσο θα περιμέναμε.

“Από τις οθόνες της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, έως και το νέο σπίτι της στο Λονδίνο, η Zendaya βρίσκεται παντού αυτήν την περίοδο. Από την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου θα μπορείτε να τη βρείτε επίσης στο λονδρέζικο μουσείο της Madame Tussauds” έγραφε η περιγραφή. Στις φωτογραφίες τη βλέπουμε με ένα Alexander McQueen κοστούμι σε ροζ χρώμα, γόβες στιλέτο και διαμαντένια σκουλαρίκια. Πρόκειται για την αναπαράσταση μιας εμφάνισης που είχε κάνει κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας Spider-Man: No Way Home. Ωστόσο, τα σχόλια κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση δεν ήταν και τόσο θετικά.

Πολλοί θεώρησαν ότι όχι μόνο το ομοίωμα δεν αποτύπωσε τη φυσική ομορφιά της νεαρής star, αλλά και δεν της έμοιαζε καθόλου.

“Αυτή δεν είναι η Zendaya… θυμίζει περισσότερο μια ανάμειξη της Kylie Jenner και της Nicki Minaj” σχολίασε ένας χρήστης. “Αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσατε να κάνετε;” πρόσθεσε ένας άλλος. Κάποιος μάλιστα παραπονέθηκε για την επιλογή του ντυσίματος και του χτενίσματος, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν πολλά καλύτερα looks της διασημότητας.

Από την άλλη πλευρά, υπήρχε μια μερίδα ανθρώπων που δεν συμφωνούσαν με τις παραπάνω γνώμες. “Γιατί έχετε θυμώσει όλοι; Η Zendaya είναι μια από τις πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου, δεν είναι εύκολο να τη φτιάξουν ολόιδια. Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν” έγραψε ένας θαυμαστής.

I think what most people are mad about with the Zendaya wax figure is the cheugy side part. pic.twitter.com/Aj0ed9wt2h

— Abbi Crutchfield (@curlycomedy) February 10, 2022