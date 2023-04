Vincent Cassel – Tina Kunakey: Διαζύγιο-«βόμβα» έπειτα από πέντε χρόνια γάμου

Ο Vincent Cassel διέγραψε όλες τις φωτογραφίες της συζύγου του Tina Kunakey από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φουντώνοντας τις φήμες για χωρισμό του ζευγαριού έπειτα από πέντε χρόνια γάμου.

Ο 59χρονος Γάλλος ηθοποιός και το 26χρονο μοντέλο παντρεύτηκαν το 2018 και τον Απρίλιο του 2019 υποδέχτηκαν τον καρπό του έρωτά τους, την κόρη τους, Amazonie. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2016.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού που μίλησε στην ιστοσελίδα στη Dailymail, το ζευγάρι πρόκειται να προχωρήσει στο διαζύγιο. «Χώρισαν πριν μερικές εβδομάδες, η Tina είναι συντετριμμένη», δήλωσε η πηγή.

French actor Vincent Cassel, 57, deletes all traces of his wife from his social media account https://t.co/OZjjTWwIsA pic.twitter.com/Do7Ftd9Swo

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 6, 2023