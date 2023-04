Στέφανος Τσιτσιπάς: «Η συνεργασία που όλοι περιμέναμε» είπε για τη ροζ ρακέτα της Barbie

Μπορεί η Μάργκοτ Ρόμπι να μην έκανε την χάρη στον Στέφανο Τσιτσιπά να τον παρακολουθήσει σε κάποιον αγώνα του, όμως ο Έλληνας πρωταθλητής φαίνεται ότι δεν της κρατάει κακία… Ίσα ίσα που προωθεί την νέα ταινία της Αυστραλής ηθοποιού.

Η εταιρεία Wilson, η οποία είναι ο χορηγός με τον οποίο αγωνίζεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μια ροζ ρακέτα για τις ανάγκες της νέας ταινίας «Barbie» στην οποία πρωταγωνιστεί η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Έλληνας τενίστας δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

«Η συνεργασία που όλοι περιμέναμε» σχολιάζει στο Twitter ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση της Wilson, με τους ακόλουθούς του με χιουμοριστική διάθεση να τον καλούν να αγωνιστεί με την ροζ ρακέτα στους προσεχείς αγώνες του.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας φαίνεται πως έχει δύο λόγους να δει την ταινία της Γκρέτα Γκέργουικ η οποία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Ιούλιο αφενός γιατί η Barbie θα παίζει τένις και μάλιστα με ροζ ρακέτα και αφετέρου λόγω της πρωταγωνίστριας.

Η Μάργκοτ Ρόμπι είναι η Barbie στην ταινία και ως όπως είναι γνωστό η Αυστραλή ηθοποιός είναι η αγαπημένη του Έλληνα τενίστα όπως είχε αποκαλύψει στο Australian Open στη Μελβούρνη

«Είναι σπουδαία χώρα η Αυστραλία, λατρεύω πολλά πράγματα. Η αγαπημένη μου ηθοποιός είναι από εδώ, η Μάργκοτ Ρόμπι. Θα ήταν ωραίο να τη δω στην εξέδρα κάποια μέρα» είχε πει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ωστόσο η χολιγουντιανή σταρ δεν είχε ανταποκριθεί στο κάλεσμά του.

The collab we have all been waiting for 🥹 https://t.co/6tj6r9TccY

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) April 4, 2023