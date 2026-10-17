Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη μου δεν έχει φίλτρο – Αν δεν της αρέσει κάτι θα μου το πει τσεκουράτα

Για την 13χρονη κόρη της, Εύα μίλησε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της η Βάσω Λασκαράκη. Όπως είπε η ηθοποιός στο περιοδικό “Λοιπόν” η κόρη της δεν διστάζει να εκφράσει ανοιχτά τη γνώμη της, ακόμη κι όταν πρόκειται για τη μητέρα της, ενώ μιλά και για την επιθυμία της να γίνει ηθοποιός, εξηγώντας πως θέλει να την αφήσει να αποφασίσει μόνη της όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Σε ερώτηση για το τι τής λέει για τη σειρά το «Σόι σου», η Βάσω Λασκαράκη απάντησε ότι στην αρχή η κόρη της δεν την έβλεπε γιατί δεν την άφηνε η ίδια να βλέπει τηλεόραση μέχρι τα 8 της χρόνια.

Ήσασταν από αυτές τις αυστηρές μαμάδες;

Σε αυτό, ναι! Ήταν μόλις δέκα μηνών όταν ξεκίνησε η σειρά και τώρα είναι δεκατριών χρόνων. Οπότε καταλαβαίνει πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή μας μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα βλέπει τη σειρά και γελάει. Της αρέσει πολύ και ειδικά με τη Μίρκα γελάει πάρα πολύ.

Είναι αυστηρή μαζί σας όταν σας βλέπει στην τηλεόραση;

Αν δεν της αρέσει κάτι, θα το πει κατευθείαν. Μπορεί να μου πει: «Άνθρωπέ μου, βαρέθηκα, δεν μου αρέσει αυτό». Δεν έχει φίλτρο!

Άρα σας τα λέει «τσεκουράτα».

Ακριβώς. Τα λέει τσεκουράτα. Δεν τα λέει με άλλον τρόπο.

Και εσείς πώς το διαχειρίζεστε;

Μια χαρά. Ελευθερία, θέλω να μπορεί να εκφράζει τη γνώμη της.

Σας έχει πει ότι θα ήθελε να γίνει ηθοποιός;

Το έχει πει, αλλά ακόμα το λέει κάπως υποθετικά. Μου λέει «αν θέλω να γίνω ηθοποιός…». Κι εγώ της απαντώ ότι, αν πραγματικά το θέλει, θα το συζητήσουμε όταν φτάσει σε μια ηλικία που θα μπορεί να το αποφασίσει πιο συνειδητά.