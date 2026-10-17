Το MDMA, η «ροζ κοκαΐνη» και οι κίνδυνοι από τις άγνωστες ουσίες – Πώς διακινούνται και πού παρασκευάζονται τα συνθετικά ναρκωτικά που φτάνουν στην Ελλάδα

Ο θάνατος της 20χρονης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της 10ης Οκτωβρίου ύστερα από χρήση MDMA σε πάρτι, επανέφερε στο προσκήνιο τους κινδύνους των συνθετικών ναρκωτικών. Για τη διακίνηση ουσιών άγνωστης σύστασης και τα νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά, μιλά ο διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, Γιάννης Καρυδάκος, αναφερόμενος στα νέα επικίνδυνα προϊόντα που κυκλοφορούν.

«Ο άνθρωπος που παίρνει αυτό το ναρκωτικό δεν έχει ιδέα τι έχει μέσα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καρυδάκος, εξηγώντας ότι η παρασκευή τους προϋποθέτει χημική σύνθεση, ενώ οι συνθήκες παραγωγής και η ταυτότητα των παρασκευαστών είναι άγνωστες. Έτσι, οι χρήστες καταλήγουν να λαμβάνουν ουσίες εντελώς άγνωστης προέλευσης, αγνοώντας τόσο τη δραστική τους σύσταση όσο και τις αναλογίες των συστατικών που περιέχουν. «Δημιουργείται ένα επικίνδυνο προϊόν που δεν ξέρουμε τι περιέχει, ούτε υπό ποιες συνθήκες φτιάχτηκε και από ποιον», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καρυδάκος.

Όπως προσθέτει, όταν οι Αρχές κατάσχουν τέτοιες ουσίες, τις αποστέλλουν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή ανάλυση, ώστε να προσδιοριστεί η σύστασή τους. Αντίθετα, ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει με βεβαιότητα τι περιέχει το προϊόν που προμηθεύεται. «Μπορεί να είναι ένα δηλητήριο που θα τους σκοτώσει επί τόπου», προειδοποιεί, επισημαίνοντας τους κινδύνους από την κατανάλωση ουσιών άγνωστης σύνθεσης.

Τα διεγερτικά, το MDMA και η χρήση τους στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, τα πιο δημοφιλή συνθετικά ναρκωτικά που συναντώνται στην Ελλάδα είναι τα διεγερτικά, όπως το MDMA, γνωστό και ως «έκσταση».

Η χρήση διεγερτικών ουσιών για την ενίσχυση της εγρήγορσης και της αντοχής δεν είναι νέο φαινόμενο. Όπως επισημαίνει ο κ. Καρυδάκος, η μεθαμφεταμίνη χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ονομασία Pervitin, καθώς περιόριζε την κόπωση και ενίσχυε την εγρήγορση των στρατιωτών.

«Ο λόγος που το έκαναν αυτό είναι γιατί η μεθαμφεταμίνη δίνει στον άνθρωπο τεράστια ενέργεια και του αφαιρεί τις αναστολές», αναφέρει ο κ. Καρυδάκος, περιγράφοντας την επίδραση των διεγερτικών ουσιών στη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση διεγερτικών συνδέθηκε αργότερα και με τη διασκέδαση, καθώς ουσίες όπως το MDMA έγιναν δημοφιλείς σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης και στη rave μουσική σκηνή. Η επίδρασή τους μπορεί να οδηγήσει σε πολύωρη σωματική δραστηριότητα, χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται εγκαίρως την κόπωση.

Η χρήση MDMA, ωστόσο, ενέχει σοβαρούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων η επικίνδυνη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, οι καρδιαγγειακές επιπλοκές και η διαταραχή της ισορροπίας των υγρών του οργανισμού. Οι κίνδυνοι μπορεί να αυξηθούν όταν η ουσία λαμβάνεται σε άγνωστη δόση ή συνδυάζεται με άλλες ουσίες.

Η «ροζ κοκαΐνη» και η άγνωστη σύστασή της

Ο κ. Καρυδάκος στάθηκε ιδιαίτερα στη λεγόμενη «ροζ κοκαΐνη» (γνωστή και ως «tusi» ή «tuci»), ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται απαραίτητα για πραγματική κοκαΐνη, αλλά για ένα κοκτέιλ ουσιών με σύνθεση που αλλάζει από παρτίδα σε παρτίδα.

«Αυτό που βλέπουμε πολύ είναι η λεγόμενη ροζ κοκαΐνη, που δεν είναι κοκαΐνη, είναι συνθετικό ναρκωτικό και είναι πολύ δημοφιλές στη χώρα μας τα τελευταία ένα-δύο χρόνια», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η σύστασή της δεν είναι σταθερή. Όπως εξηγεί, σε διαφορετικά δείγματα μπορεί να εντοπίζονται διαφορετικές ουσίες, γεγονός που καθιστά απρόβλεπτες τις επιδράσεις τους και αυξάνει τους κινδύνους για τον χρήστη.

Διακίνηση μέσω ταχυδρομικών δεμάτων και διαδικτύου

Όσον αφορά τους τρόπους διακίνησης, ο κ. Καρυδάκος επισημαίνει ότι οι συνθετικές ουσίες φτάνουν συχνά στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομείων, συνήθως σε μικροποσότητες. Παράλληλα, οι αρχές εντοπίζουν όλο και περισσότερα κυκλώματα να διακινούν ναρκωτικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας, ενώ η αγορά του Darknet επιτρέπει την online παραγγελία ουσιών με πληρωμές σε κρυπτονομίσματα.

Ο κ. Καρυδάκος εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο διάδοσης των συνθετικών ναρκωτικών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο παρατηρεί ότι οι τάσεις από το εξωτερικό επηρεάζουν σταδιακά και την εγχώρια αγορά.

Πού παρασκευάζονται τα συνθετικά ναρκωτικά που φτάνουν στην Ελλάδα

Όπως αναφέρει ο κ. Καρυδάκος, η τελευταία φορά που εντοπίστηκε εργαστήριο συνθετικών ναρκωτικών στην Ελλάδα ήταν στην Κόρινθο στις αρχές του 2000. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται περισσότερο από τη διακίνηση παραδοσιακών ναρκωτικών, όπως η κάνναβη, η κοκαΐνη και η ηρωίνη.

Ως χώρες που βρίσκονται πιο μπροστά στην παραγωγή συνθετικών ουσιών αναφέρει την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Πολωνία και την Τσεχία, από όπου, όπως σημειώνει, προέρχονται οι ουσίες που φτάνουν στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τη φαιντανύλη ο κ. Καρυδάκος αναφέρει ότι, σύμφωνα με την εικόνα που έχει η υπηρεσία του, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής αντίστοιχη διάδοση στην Ελλάδα. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εμπειρία από άλλες χώρες καθιστά αναγκαία την παρακολούθηση των νέων τάσεων στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η φαιντανύλη είναι ένα ισχυρό συνθετικό οπιοειδές, το οποίο συνδέεται με υψηλό κίνδυνο υπερδοσολογίας και αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας σε άλλες χώρες, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.