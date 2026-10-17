AUSA 2026: Το Success Story των ελληνικών αμυντικών εταιρειών στις ΗΠΑ

Στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν, οι ελληνικές αμυντικές εταιρείες έβλεπαν τις ΗΠΑ σαν τον «θείο Σαμ» που θα έβγαζε δολάρια από το πορτοφόλι του ή θα τους έδινε κάποια δουλειά να κάνουν. Τα πράγματα άλλαξαν. Στην φετινή AUSA οι ελληνικές εταιρείες είτε ανακοίνωναν το άνοιγμα εργοστασίων στις ΗΠΑ είτε προχωρούσαν σε συμφωνίες εξαγωγής των συστημάτων τους στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Αποστολή Ουάσινγκτον: Χρήστος Μαζανίτης

Η ετήσια διεθνής έκθεση AUSA (Association of the United States Army), που πραγματοποιήθηκε και φέτος στο εκθεσιακό κέντρο Walter E. Washington Convention Center στην Ουάσινγκτον, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον επιδραστικά γεγονότα στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και των στρατιωτικών εξοπλισμών παγκοσμίως.

Στη φετινή διοργάνωση AUSA 2026, η Ελλάδα επιβεβαίωσε για 13η συνεχόμενη χρονιά την ισχυρή γεωστρατηγική και βιομηχανική της παρουσία μέσω του Ελληνικού Περιπτέρου (Hellenic Pavilion). Η διοργάνωση του εθνικού περιπτέρου υλοποιήθηκε από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham Greece), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η συμμετοχή της εθνικής αποστολής στην AUSA 2026 δεν αποτελεί απλώς μια εκθεσιακή παρουσία, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα για τη διεύρυνση της διατλαντικής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία, μέσα από τη συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση και τις διεθνείς συνεργασίες της, αποδεικνύει ότι διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο κεφάλαιο για να προσφέρει λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού.

Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διαδραμάτισε για ακόμη μία φορά κομβικό ρόλο στην προβολή της εγχώριας αμυντικής τεχνολογίας, προσφέροντας στις συμμετέχουσες εταιρείες μια πλατφόρμα υψηλού επιπέδου για τη σύναψη στρατηγικών συμφωνιών, τη δικτύωση με στελέχη του αμερικανικού στρατού και την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων.

Καινοτομία και Τεχνολογίες Αιχμής στο Ελληνικό Περίπτερο

Στο εθνικό περίπτερο φιλοξενήθηκαν 14 κορυφαίες εταιρείες και οργανισμοί του κλάδου, προβάλλοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών εφαρμογών, από προηγμένα συστήματα επικοινωνιών και οπτικά μέχρι αυτόνομα ιπτάμενα οχήματα και εξειδικευμένα υλικά.

Η κρατική βιομηχανία Hellenic Defence Systems S.A. (ΕΑΣ) έδωσε το παρόν αναδεικνύοντας τις δυνατότητές της στην παραγωγή πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων. Ο Διεθύνων Σύμβουλος (CEO) των ΕΑΣ, Χριστόφορος Μπουτσικάκης, μιλώντας στο enikos.gr, εξήγησε πώς με αυτοπεποίθηση η εταιρεία αναζητά την διεύρυνση των συνεργασιών και των εξαγωγών της έχοντας ως παρακαταθήκη την μεγάλη συνεργασία με τον όμιλο MSM της CSG Group. Το μεγάλο όπλο των ΕΑΣ είναι ότι δεν ασχολείται με την τάση της αμυντικής βιομηχανίας, δηλαδή τα drones και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας αλλά παράγουν κάθε είδους βλήματα πυροβολικού. Κάτι που όπως έχουν αποδείξει οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, παραμένει σε υψηλά ποσοστά ζήτησης, αφού το πυροβολικό είναι αυτό που σηκώνει το βάρος διάσπασης των γραμμών της αντίπαλης άμυνας.

Τα βλέμματα κέρδισε η SAS που παρουσίασε στο περίπτερό της 5 διαφορετικά drones, το καθένα μοναδικές πατέντες, που τα κάνουν παγκοσμίως ανταγωνιστικά. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Μάικ Σπυριδάκος μίλησε στο enikos για το πάθος του να κατασκευάζει τα πιο πρωτοποριακά drones παγκοσμίως. Όπως η SARISA το μοναδικό οκτακόπτερο drone που μπορεί κι εκτοξεύει ρουκέτες αλλά και το AIHMI (Αιχμή) AHM-1X, ένα ελληνικό περιφερόμενο πυρομαχικό (loitering munition / drone καμικάζι).

Παράλληλα, η Qualco Group παρουσίασε προηγμένες λύσεις λογισμικού, αναλυτικών δεδομένων και ψηφιακής τεχνολογίας με εφαρμογή στον αμυντικό τομέα. Η Ελίνα Βλάχου, Ανώτερη Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Στρατηγικών Συνεργασιών (Senior Advisor Business Development & Strategic Partnerships) επισημαίνει πώς ο όμιλος έχει παρουσία πάνω από 25 χρόνια στον χώρο της τεχνολογίας με μεγάλη εμπειρία στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και μεγάλη τεχνογνωσία σε ότι αφορά ψηφιακές λύσεις. Παράλληλα έχει προσανατολισμό στην ανάπτυξη προϊόντων διττής χρήσης.

Στον αεροπορικό τομέα και τις υπηρεσίες υποστήριξης πτητικών μέσων, η Aerospace Management and Support PCC (AMS Aero) πρόβαλαν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Ο Πρόεδρος της εταιρείας, Ηλίας Κόκοτας έκανε ιδιαίτερη μνεία στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση που έχουν οι Έλληνες τεχνικοί.

Η προστασία του μαχητή και ο ατομικός εξοπλισμός αποτέλεσαν κεντρικό άξονα για την ELMON, η οποία παρουσίασε σύγχρονα συστήματα θωράκισης και εξοπλισμό ατομικής προστασίας υψηλών προδιαγραφών. Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της εταιρείας Γιάννης Γαλάνης, η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στις ΗΠΑ, ιδρύοντας την ELMON USA με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Φλόριντα. «Σκοπός μας είναι να ξεκινήσουμε να εξοπλίζουμε για αρχή υπαλλήλους εταιρειών φύλαξης αλλά και προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και σε δεύτερο χρόνο στον αμερικανικό στρατό».

Η Aeroservices S.A., με δυναμική παρουσία πρόβαλε τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της στη συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη αεροσκαφών και ελικοπτέρων (MRO), καθώς και τις στρατηγικές της συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές (όπως οι Sikorsky/Lockheed Martin, Airbus Helicopters και Safran).

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της εταιρείας, Δημήτρης Δάφνης, η συμμετοχή της Aeroservices στην AUSA ενισχύει την εξωστρέφεια της ελληνικής αμυντικής τεχνολογίας, καλλιεργώντας ευκαιρίες διεθνών συνεργασιών, μεταφοράς τεχνογνωσίας και απευθείας δικτύωσης με στρατιωτικούς φορείς και ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Adamant Composites ανέδειξε την εξειδίκευσή της στα σύνθετα υλικά και τις νανοτεχνολογίες, προσφέροντας ελαφριές και ανθεκτικές δομικές λύσεις για την αεροδιαστημική και την άμυνα.

Το τοπίο της ελληνικής παρουσίας συμπλήρωσαν η ETME, με την εμπειρία της σε εξειδικευμένα μηχανικά έργα και αμυντικές εφαρμογές, καθώς και η TEMMA S.A., η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας για την αεροδιαστημική βιομηχανία. Στο περίπτερο εκπροσωπήθηκε επίσης η διεθνής έκθεση άμυνας και ασφάλειας DEFEA – Defence Exhibition Athens, προωθώντας την επόμενη μεγάλη αμυντική διοργάνωση που πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 18-20 Μαΐου 2027 και προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Τα Οφέλη και η Προοπτική της Ελληνικής Αποστολής

Η επιτυχημένη παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στην AUSA 2026 υπογράμμισε τη δυναμική επανεκκίνηση και τον εκσυγχρονισμό της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Μέσα από τη συστηματική δουλειά του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AMCHAM), οι ελληνικές εταιρείες καταφέρνουν να ξεπερνούν τα στενά εθνικά σύνορα, να τοποθετούνται ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά και να διαμορφώνουν προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμες βιομηχανικές συνεργασίες. Η συμμετοχή στην Ουάσινγκτον επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας σταθερός γεωπολιτικός εταίρος, αλλά και ένας αξιόπιστος πυλώνας τεχνολογικής ανάπτυξης και παραγωγικής ισχύος στον τομέα της άμυνας.